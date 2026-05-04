Dárdait még megkímélik, de Szélesit már „kávéra” hívják az újpesti ultrák

A játékosok csak másodpercekre mentek ki a szurkolókhoz a lefújás után, majd gyorsan az öltözőbe vonultak, ami tovább bőszítette a drukkereket. Szélesi Zoltán a sajtótájékoztatón elismerte, hogy a csapat „összeomlott”, és a Fradi „felülmúlta önmagát”.

Szélesi márciusban már hívta „kávézni” a kritikus szurkolókat egy Facebook-poszt után,

amikor az Újpest vezetőedzője rendhagyó módon, egy hozzászólásban reagált a Lila Sector Facebook-oldalon megjelent elemzésre, amely az Újpest új, 4-4-2-es felállását vizsgálta az elmúlt hetek mérkőzései alapján.

– Kedves Lila Sector, Kedves Barátaim! Szívesen beszélhetünk valamikor egy kávé mellett a Sector Bistroban, de előre csak annyit… nem váltottam semmire sem. Külön fázis, hogyan támadunk, külön, milyen struktúrában védekezünk, de kérlek, erről inkább engem kérdezzetek, mielőtt hasonló anyagot készítetek! Maradok tisztelettel! – írta akkor Szélesi.

A találkozó viszont márciusban nem jött létre, most viszont az ultrák tették közzé a meghívásukat. A hangulatot látva vélhetően keserű lesz majd az a bizonyos fekete...