Dárdait még megkímélik, de Szélesit már „kávéra” hívják az újpesti ultrák

Nehezen térnek magukhoz a lila-fehér hívők az újabb hatalmas, derbin kapott pofontól. Az Újpest ugyanis – mondhatjuk, hogy immár hagyományosan – 5-0-ra kikapott a Fradi ellen az NB I utolsó előtti fordulójában, és ez alaposan kiborította a hazai ultrákat. A közösségi oldalakon egyrészt köszönetet mondtak az „élményért”, másrészt egy korábbi esetet felemlegetve kávézni hívták Szélesi Zoltánt, a lilák vezetőedzőjét. A hangulatot látva vélhetően keserű lesz majd az a bizonyos fekete…

Molnár László
2026. 05. 04. 8:37
An Újpest szurkolói minden tekintetben kitetettek magukért a 247. derbin
Az Újpest szurkolói minden tekintetben kitetettek magukért a 247. derbin Fotó: Kurucz Árpád
Szélesi már korábban is kávézni hívta a szurkolókat, most megteheti

A beígért, formális beszélgetés még nem történt meg a klub és az ultrák között, de ezúttal akár létre is jöhet. A mérkőzést követően Szélesi Zoltán dühösen és szűkszavúan nyilatkozott, elzárkózott a mélyebb szakmai elemzéstől, mondván, „inkább nem válaszol, nehogy olyat mondjon, amit megbán”. Érdekesség, hogy az ultrák Dárdai Pál sportigazgatót nem említik szurkolók a posztjukban, pedig a szakmai munka irányítása Újpesten az ő kezében van.

A játékosok csak másodpercekre mentek ki a szurkolókhoz a lefújás után, majd gyorsan az öltözőbe vonultak, ami tovább bőszítette a drukkereket. Szélesi Zoltán a sajtótájékoztatón elismerte, hogy a csapat „összeomlott”, és a Fradi „felülmúlta önmagát”. 

Szélesi márciusban már hívta „kávézni” a kritikus szurkolókat egy Facebook-poszt után, 

amikor az Újpest vezetőedzője rendhagyó módon, egy hozzászólásban reagált a Lila Sector Facebook-oldalon megjelent elemzésre, amely az Újpest új, 4-4-2-es felállását vizsgálta az elmúlt hetek mérkőzései alapján. 

– Kedves Lila Sector, Kedves Barátaim! Szívesen beszélhetünk valamikor egy kávé mellett a Sector Bistroban, de előre csak annyit… nem váltottam semmire sem. Külön fázis, hogyan támadunk, külön, milyen struktúrában védekezünk, de kérlek, erről inkább engem kérdezzetek, mielőtt hasonló anyagot készítetek! Maradok tisztelettel! – írta akkor Szélesi.

A találkozó viszont márciusban nem jött létre, most viszont az ultrák tették közzé a meghívásukat. A hangulatot látva vélhetően keserű lesz majd az a bizonyos fekete...

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
