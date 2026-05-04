A Fradi legújabb magyar igazolása már Marco Rossi behívójáról álmodik

Az Újpest–FTC derbi előtt lett magyar állampolgár Mariano Gómez, a zöld-fehérek argentin védője (Fotó: Fradi.hu)

A Fradi belső védője magyarként már Marco Rossi behívójáról álmodik

Az M4 Sport nem megerősített információi szerint az argentin játékos nem rendelkezik magyar felmenőkkel, ez alapján a hatályos szabályok alapján csak akkor léphet pályára a magyar válogatottban, ha megszakítás nélkül öt évet játszik Magyarországon. Nos, Gómez januárban, a téli átigazolási szezonban érkezett, és azóta

19 mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban,

ezalatt már négy gólt is szerzett,

hármat a bajnokságban,

egyet pedig a Magyar Kupában.

Ugyanakkor a teljesítményével hétről hétre kimagaslik, így erősítést jelenthetne a nemzeti csapatnak. A rangadót követően az argentin hátvéd a Fradi Zónában nyilatkozott az esetleges válogatottbeli szerepléséről is.

– Extra motivációt jelentett, nagyon pozitív dolgok értek Magyarországon, nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Természetesen az a célom, hogy bekerüljek a válogatottba, ezért dolgozom, jó úton haladok, igyekszem így folytatni – mondta Mariano Gómez.