A Fradi legújabb magyar igazolása már Marco Rossi behívójáról álmodik

A Fradi belső védője magyarként már Marco Rossi behívójáról álmodik
Az M4 Sport nem megerősített információi szerint az argentin játékos nem rendelkezik magyar felmenőkkel, ez alapján a hatályos szabályok alapján csak akkor léphet pályára a magyar válogatottban, ha megszakítás nélkül öt évet játszik Magyarországon. Nos, Gómez januárban, a téli átigazolási szezonban érkezett, és azóta
- 19 mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban,
- ezalatt már négy gólt is szerzett,
- hármat a bajnokságban,
- egyet pedig a Magyar Kupában.
Ugyanakkor a teljesítményével hétről hétre kimagaslik, így erősítést jelenthetne a nemzeti csapatnak. A rangadót követően az argentin hátvéd a Fradi Zónában nyilatkozott az esetleges válogatottbeli szerepléséről is.
– Extra motivációt jelentett, nagyon pozitív dolgok értek Magyarországon, nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Természetesen az a célom, hogy bekerüljek a válogatottba, ezért dolgozom, jó úton haladok, igyekszem így folytatni – mondta Mariano Gómez.
