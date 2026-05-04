A Fradi legújabb magyar igazolása már Marco Rossi behívójáról álmodik

Alaposan meglepett mindenkit a hír a vasárnapi derbi előtt két órával, hogy a bajnoki címvédő zöld-fehérek honosították a mindössze januártól a csapatban játszó argentin belső védőt, Mariano Gómezt. A Fradi 27 éves játékosa ezzel már magyarként szerepelt a csapatában, amely 5-0-ra lesöpörte az Újpestet. Sőt, mint Gómezről kiderült, a végső célja, hogy bekerüljön a magyar válogatottba, ám erre az érvényben lévő jogszabályok miatt még éveket várnia kell.

Molnár László
2026. 05. 04. 7:33
Mariano Gómez már játszott nemzeti mezben, amikor a Fradi ünnepi felszerelésben lépett pályára március 15-e tiszteletére Fotó: Polyák Attila
Az Újpest–FTC derbi előtt lett magyar állampolgár Mariano Gómez, a zöld-fehérek argentin védője (Fotó: Fradi.hu)

Az M4 Sport nem megerősített információi szerint az argentin játékos nem rendelkezik magyar felmenőkkel, ez alapján a hatályos szabályok alapján csak akkor léphet pályára a magyar válogatottban, ha megszakítás nélkül öt évet játszik Magyarországon. Nos, Gómez januárban, a téli átigazolási szezonban érkezett, és azóta

  • 19 mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, 
  • ezalatt már négy gólt is szerzett, 
  • hármat a bajnokságban, 
  • egyet pedig a Magyar Kupában.

Ugyanakkor a teljesítményével hétről hétre kimagaslik, így erősítést jelenthetne a nemzeti csapatnak. A rangadót követően az  argentin hátvéd a Fradi Zónában nyilatkozott az esetleges válogatottbeli szerepléséről is.

– Extra motivációt jelentett, nagyon pozitív dolgok értek Magyarországon, nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Természetesen az a célom, hogy bekerüljek a válogatottba, ezért dolgozom, jó úton haladok, igyekszem így folytatni – mondta Mariano Gómez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

