LiverpoolManchester UnitedArne SlotPGMOLPremier League

Elismerték a Liverpoolt sújtó bírói hibát, Slot szerint: Egész idényben így volt

Fordulatos rangadót játszott egymással a Manchester United és a Liverpool, s bár előbbi leadta kétgólos előnyét, végül mégis megnyerte 3-2-re az összecsapást. A lefújás után már-már menetrendszerűen ismét szóba került a játékvezetés, ám ezúttal nagy különbség, hogy nem csupán Arne Slot, hanem az angol profi labdarúgásban dolgozó játékvezetők munkáját felügyelő szervezet, a PGMOL szerint is hibásan döntöttek a Liverpool kárára.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 7:41
Benjamin Sesko góljával került kétgólos előnybe a Manchester United Fotó: Darren Staples Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A holland szakember hozzátette, teljesen világos és egyértelmű, hogy minden egyes meccsen ellenük születnek a döntések.

– Amikor az idény első mérkőzésén a United ellen játszottunk, az egyik játékosom öt öltéssel feküdt a földön, a játékvezető mégsem állította meg a játékot, és gólt kaptunk. Ez egy teljes mintázat az egész szezon során, de van egy másik mintázat is: nevetséges gólokat kapunk akkor is, amikor mi vagyunk a jobb csapat, egy-két játékos kikapcsol egy pillanatra, és máris gólt kapunk. Erre nagyobb ráhatásunk van, ezért inkább erre kellene sokkal inkább koncentrálnom, mint azokra a játékvezetői döntésekre, amelyek ellenünk szólnak. De az egyértelmű, hogy az egész idényben ugyanaz történik.

A Liverpool szerencséjére az Aston Villa is vereséget szenvedett – a kiesés ellen küzdő Tottenham távozott 2-1-es sikerrel a Villa Parkból –, így jobb gólkülönbségének köszönhetően továbbra is a Vörösök találhatóak a negyedik helyen. Bár van rá esély, hogy végül a hatodik hely is BL-indulást érhet, teljesen egyelőre mégsem nyugodhat meg Slot együttese, mivel a Tóth Alexet a soraiban tudó Bournemouth immár csak hat ponttal van lemaradva három fordulóval a bajnokság vége előtt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekválasztás

Mindeközben a világ

Bogár László avatarja

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu