Elismerték a Liverpoolt sújtó bírói hibát, Slot szerint: Egész idényben így volt

A holland szakember hozzátette, teljesen világos és egyértelmű, hogy minden egyes meccsen ellenük születnek a döntések.

– Amikor az idény első mérkőzésén a United ellen játszottunk, az egyik játékosom öt öltéssel feküdt a földön, a játékvezető mégsem állította meg a játékot, és gólt kaptunk. Ez egy teljes mintázat az egész szezon során, de van egy másik mintázat is: nevetséges gólokat kapunk akkor is, amikor mi vagyunk a jobb csapat, egy-két játékos kikapcsol egy pillanatra, és máris gólt kapunk. Erre nagyobb ráhatásunk van, ezért inkább erre kellene sokkal inkább koncentrálnom, mint azokra a játékvezetői döntésekre, amelyek ellenünk szólnak. De az egyértelmű, hogy az egész idényben ugyanaz történik.

A Liverpool szerencséjére az Aston Villa is vereséget szenvedett – a kiesés ellen küzdő Tottenham távozott 2-1-es sikerrel a Villa Parkból –, így jobb gólkülönbségének köszönhetően továbbra is a Vörösök találhatóak a negyedik helyen. Bár van rá esély, hogy végül a hatodik hely is BL-indulást érhet, teljesen egyelőre mégsem nyugodhat meg Slot együttese, mivel a Tóth Alexet a soraiban tudó Bournemouth immár csak hat ponttal van lemaradva három fordulóval a bajnokság vége előtt.