örményországeurópai uniómark carneyeurópai politikai közösség

Jerevánra figyel Európa

Az örmény főváros ad otthont az Európai Politikai Közösség (EPK) nyolcadik csúcstalálkozójának, amelyet közvetlenül a történelmi első EU–Örményország csúcstalálkozó követ. Az EPK jereváni tanácskozásán első ízben vesz részt Európán kívüli vendégként Kanada miniszterelnöke.

Munkatársunktól
2026. 05. 04. 5:44
Jereván látképe (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij is részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján és már vasárnap este megérkezett Jerevánba. Az ukrán elnök várhatóan találkozik az Egyesült Királyság, Norvégia, Finnország vezetőivel – írta a Kyiv Independent. Az MTI beszámolt róla, hogy az ukrán elnök Andrej Babissal már vasárnap este találkozott. A jereváni megbeszélés után a cseh kormányfő úgy fogalmazott:

A kérdés az, ki fog közvetíteni Ukrajnában a harcoló felek között.

 

Jereván közeledne az EU-hoz

Az EPK ülést követően, május 4-én és 5-én kerül sor az első kétoldalú EU–Örményország csúcstalálkozóra. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa Nikol Pasinjánnal tárgyal a kétoldalú kapcsolatok stratégiai elmélyítéséről.

A napirend legfontosabb pontjai között szerepel a dél-kaukázusi biztonsági helyzet rendezése, az energetikai és közlekedési folyosók fejlesztése, valamint a vízumliberalizációs dialógus felgyorsítása. Ez utóbbi különösen fontos az örmény lakosság számára: a 2025-ben bemutatott akcióterv végrehajtása – a határellenőrzési és közrendvédelmi reformokkal együtt – 

megnyithatja az utat a vízummentes utazás előtt.

Örményország útkeresése figyelemre méltó: bár az ország tagja az orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Uniónak, a biztonsági garanciák erodálódása és a regionális konfliktusok Jerevánt egyértelműen a Nyugat felé terelték. Pasinján miniszterelnök korábban leszögezte: országa készen áll annyira közel kerülni az Európai Unióhoz, amennyire azt Brüsszel lehetővé teszi. A 2025 áprilisában elfogadott új törvény értelmében ráadásul népszavazás dönthet majd a tényleges uniós csatlakozási kérelem benyújtásáról.

Borítókép: Jereván látképe. Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekválasztás

Mindeközben a világ

Bogár László avatarja

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.