Jerevánra figyel Európa

Volodimir Zelenszkij is részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján és már vasárnap este megérkezett Jerevánba. Az ukrán elnök várhatóan találkozik az Egyesült Királyság, Norvégia, Finnország vezetőivel – írta a Kyiv Independent. Az MTI beszámolt róla, hogy az ukrán elnök Andrej Babissal már vasárnap este találkozott. A jereváni megbeszélés után a cseh kormányfő úgy fogalmazott:

A kérdés az, ki fog közvetíteni Ukrajnában a harcoló felek között.

Jereván közeledne az EU-hoz

Az EPK ülést követően, május 4-én és 5-én kerül sor az első kétoldalú EU–Örményország csúcstalálkozóra. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa Nikol Pasinjánnal tárgyal a kétoldalú kapcsolatok stratégiai elmélyítéséről.

A napirend legfontosabb pontjai között szerepel a dél-kaukázusi biztonsági helyzet rendezése, az energetikai és közlekedési folyosók fejlesztése, valamint a vízumliberalizációs dialógus felgyorsítása. Ez utóbbi különösen fontos az örmény lakosság számára: a 2025-ben bemutatott akcióterv végrehajtása – a határellenőrzési és közrendvédelmi reformokkal együtt –

megnyithatja az utat a vízummentes utazás előtt.

Örményország útkeresése figyelemre méltó: bár az ország tagja az orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Uniónak, a biztonsági garanciák erodálódása és a regionális konfliktusok Jerevánt egyértelműen a Nyugat felé terelték. Pasinján miniszterelnök korábban leszögezte: országa készen áll annyira közel kerülni az Európai Unióhoz, amennyire azt Brüsszel lehetővé teszi. A 2025 áprilisában elfogadott új törvény értelmében ráadásul népszavazás dönthet majd a tényleges uniós csatlakozási kérelem benyújtásáról.

