Halálközeli élményéről vallott a román edző, miután felért a csúcsra

Behozhatatlan előnyre tett szert az Inter az olasz bajnokságban. A Serie A 35. fordulójában Cristian Chivu csapata 2-0-ra nyert a Parma ellen, majd kezdődhetett az ünneplés. Az Inter története 21. bajnoki címét szerezte, így megerősítette második helyét az örökrangsorban a városi rivális AC Milan előtt. Az Inter elnöke, Giuseppe Marrotta szerint Chivu hosszú évekig ül majd a fekete-kékek kispadján.

Koczó Dávid
2026. 05. 04. 7:10
A román edző, Cristian Chivu és az Inter játékosai ünneplik a milánói klub történetének 21. bajnoki címét Fotó: Anadolu via AFP/Isabella Bonotto
– Nem akarok sokat beszélni az előző idény narratívájáról, a csapat csúfolásáról és a becsmérléséről. A srácok újjászülettek, megtették, amit kellett, hogy újra trófeát nyerjenek – mondta Chivu, aki súlyos szavakkal is magyarázta, miért nem akarja, hogy ő legyen az előtérben.

Beszélnem kellett magammal élet és halál között, akkor elveszítettem az egómat. Nem érzem szükségét, hogy magamról beszéljek

– mondta Chivu, aki játékosként elszenvedett súlyos fejsérülésére utalt, ami után a pályán már csak védősisakban láthattuk.

Chivu és Inter: hosszú sikertörténet kezdete?

Chivu az elődeinek is köszönetet mondott, ez elsősorban Simone Inzaghinak szólhatott, aki négy éven át ült az Inter kispadján. Őt a bajnoki címek számában máris utolérte Chivu, aki szintén sokáig maradhat vezetőedző Milánóban.

– Inzaghi hétfőn megerősítette, hogy távozik, kedden már Chivu mellett döntöttünk – reagált az Inter elnöke, Giuseppe Marrotta azokra a pletykákra, hogy a román edző nem is az Inter első választása lett volna tavaly nyáron. – Bátor, de átgondolt döntés volt. Chivu játékosként triplázott itt, az Ajaxban már 21 évesen csapatkapitány volt. Edzőként az Inter utánpótlásában ért el sikert, majd benntartotta a Parmát.

Sok évig az Internél kell maradnia, nagyszerű képességei vannak.

Az Inter akár duplázhat is az idényben, az Olasz Kupa döntőjét május 12-én vívja a Lazio ellen.

Serie A, 35. forduló

Péntek
Pisa–Lecce 1-2

Szombat
Udinese–Torino 2-0
Como–Napoli 0-0
Atalanta–Genoa 0-0

Vasárnap
Bologna–Cagliari 0-0
Sassuolo–AC Milan 2-0
Juventus–Verona 1-1
Inter–Parma 2-0

Hétfő
Cremonese–Lazio 18.30
Roma–Fiorentina 20.45

Az állás

  1. Inter 82 pont (már bajnok)
  2. Napoli 70
  3. Milan 67
  4. Juventus 65
  5. Como 62
  6. Roma 61 (34 meccs)
  7. Atalanta 55
  8. Bologna 49
  9. Sassuolo 49
  10. Lazio 48 (34 meccs)
  11. Udinese 47
  12. Parma 42
  13. Torino 41
  14. Genoa 40
  15. Cagliari 37
  16. Fiorentina 37 (34 meccs)
  17. Lecce 32
  18. Cremonese 28 (34 meccs)
  19. Verona 20 (már kiesett)
  20. Pisa 18 (már kiesett)

 

