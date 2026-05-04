Halálközeli élményéről vallott a román edző, miután felért a csúcsra

– Nem akarok sokat beszélni az előző idény narratívájáról, a csapat csúfolásáról és a becsmérléséről. A srácok újjászülettek, megtették, amit kellett, hogy újra trófeát nyerjenek – mondta Chivu, aki súlyos szavakkal is magyarázta, miért nem akarja, hogy ő legyen az előtérben.

Beszélnem kellett magammal élet és halál között, akkor elveszítettem az egómat. Nem érzem szükségét, hogy magamról beszéljek

– mondta Chivu, aki játékosként elszenvedett súlyos fejsérülésére utalt, ami után a pályán már csak védősisakban láthattuk.

Chivu és Inter: hosszú sikertörténet kezdete?

Chivu az elődeinek is köszönetet mondott, ez elsősorban Simone Inzaghinak szólhatott, aki négy éven át ült az Inter kispadján. Őt a bajnoki címek számában máris utolérte Chivu, aki szintén sokáig maradhat vezetőedző Milánóban.