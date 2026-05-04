Kapitány István múlt hete – mit üzen a piacnak a permanens mosoly?

Mit ígér Kapitány István a gazdaság szereplőinek?

Legutóbbi, közösségépítésen túlmutatni kívánó videójában a következőket mondta:

„Azt nem ígérhetjük, hogy száz nap alatt minden hibát kijavítunk.”

„Az első három hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak.”

„Van, ahol látványos eredmények lesznek, valahol az első lépéseket tudjuk megtenni.”

„Egyet viszont garantálhatok: minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni.”

A konkrétumok itt is elmaradnak, a magabiztosság viszont hibátlan, ám ezzel kapcsolatban is adódnak súlyos kérdések.



Transzparencia, transzparencia, meg átláthatóság

Kapitány István – és általában a Tisza politikusai – visszatérő kulcsszava a transzparencia, ez az egyik kötelezően használandó kifejezés. Szinte minden megszólalásukban hangsúlyozzák, hogy kormányzásuk alatt minden átlátható lesz, mindent elmagyaráznak, tiszta viszonyokat teremtenek.

Csakhogy az elmúlt hét eseményei és Facebook-posztjai alapján ennek épp az ellenkezője látszik. Ha minden átlátható és tiszta lenne, akkor például Magyar Péter előre bejelenti, hogy a sógora lesz az igazságügyminiszter. Vagy ha minden annyira transzparens a tiszás működésben, akkor Kapitány nem tett volna az egészségügy kifejezetten szakmai részére vonatkozó vállalást, és nem futott volna bele kollégája, Hegedűs Zsolt és az orvoskamara kínos pofonjába. A transzparencia látszatát kelti az, hogy folyik valamiféle munka, hogy fontos tárgyalások zajlottak brüsszeli, egyéb jelentős külföldi és magyar gazdasági szereplőkkel. Miközben egyetlen szó sem hangzik el arról, hogy:

milyen konkrét kérések hangzottak el,

milyen vállalásokat tettek,

miben volt vita,

milyen gazdaságpolitikai irány rajzolódik ki,

kik lesznek a nyertesek és a vesztesek,

milyen döntések előkészítése zajlik.

A „találkoztunk”, „egyeztettünk”, „konstruktív megbeszélést folytattunk” típusú közlemények a politikai PR megszokott sablonjai. Kapitány tehát sokat beszél a transzparenciáról, de eddig leginkább annak marketingjét mutatta be. Maga az információ továbbra is zárt ajtók mögött maradt.

