A Hormuzi-szorost érintő, tengerészeti műveletet jelentett be Donald Trump

Az amerikai elnök ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a művelet végrehajtását bárki akadályozni próbálná, erővel találja szembe magát. Mike Waltz, amerikai ENSZ-nagykövet ezzel egy időben azt közölte: az Egyesült Államok és öbölmenti arab partnerei mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megvédjék hajózás szabadságát.
A diplomata közösségi oldalán megjelent bejegyzésében törvénytelennek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Irán elaknásítja a Hormuzi-szorost, valamint díjat próbál szedni az azon való áthaladásért kereskedelmi hajóktól, írta az MTI.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
