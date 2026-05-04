Tizenötmillió ukrán küzd mentális problémákkal a háború miatt

A szakember szerint a folyamatos nyomás mára „tömeges stresszé” alakult, amely különösen akkor válik tapinthatóvá, amikor egy-egy közösség értesül egy szomszéd vagy barát elvesztéséről.

A válság jellege az évek során megváltozott. Míg a konfliktus elején a közvetlen trauma (a robbanások és a menekülés sokkja) dominált, mára a gazdasági kilátástalanság és a mindennapi megélhetésért folytatott küzdelem vált az elsődleges stresszforrássá. Az épp csak maguk mögött hagyott kemény tél és a szűkülő családi költségvetések miatt sokan már az alapvető gyógyszereken is spórolni kényszerülnek, ami tovább rontja a mentális ellenálló képességet.

A jelentés egy fontos társadalmi különbségre is rávilágít: bár a nők többsége mer segítséget kérni, a férfiak körében továbbra is erős a stigma. Sokan gyengeségnek tartják a lelki problémák beismerését, így ők gyakran némán, kezeletlenül hordozzák a háború traumáit.

Az ukránok már nem egyszeri krízishelyzeti segítséget keresnek – hosszú távú, speciális ellátásra van szükségük

– mondta dr. Hazim Mostafa, az IRC mentális egészségügyi szakértője, aki a szervezet ukrajnai missziójában dolgozik.

Az elmúlt évben jelentős változást tapasztaltunk: a mentális egészségügyi terhek már nem a menekültek körében koncentrálódnak, hanem mára az egész lakosságra kiterjedtek

– tette hozzá.

