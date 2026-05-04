Tizenötmillió ukrán küzd mentális problémákkal a háború miatt

A fizikai pusztítás mellett a lélek rombolása vált az ukrajnai konfliktus egyik legsúlyosabb örökségévé. Az immár az ötödik évében járó háború példátlanul súlyos mentális egészségügyi válságot okozott Ukrajna lakosságánál.

Munkatársunktól
2026. 05. 04. 4:50
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
A támogatásra szorulók nyolcvan százaléka negyven év feletti, de kiemelkedően magas a hatvan év felettiek aránya is. Számukra a háború nemcsak a bombázásoktól való félelmet jelenti, hanem a totális elszigeteltséget, esetlegesen a mozgáskorlátozottságot, a krónikus betegségeket és a szeretteik elvesztése feletti gyászt.

Az emberek továbbra is mély aggodalommal élnek az ország általános helyzetét illetően – bizonytalanok a jövőjüket illetően, és képtelenek előre tervezni

– mutatott rá Marharita Zsuljeva, az IRC pszichológusa.

A szakember szerint a folyamatos nyomás mára „tömeges stresszé” alakult, amely különösen akkor válik tapinthatóvá, amikor egy-egy közösség értesül egy szomszéd vagy barát elvesztéséről.

A válság jellege az évek során megváltozott. Míg a konfliktus elején a közvetlen trauma (a robbanások és a menekülés sokkja) dominált, mára a gazdasági kilátástalanság és a mindennapi megélhetésért folytatott küzdelem vált az elsődleges stresszforrássá. Az épp csak maguk mögött hagyott kemény tél és a szűkülő családi költségvetések miatt sokan már az alapvető gyógyszereken is spórolni kényszerülnek, ami tovább rontja a mentális ellenálló képességet.

A jelentés egy fontos társadalmi különbségre is rávilágít: bár a nők többsége mer segítséget kérni, a férfiak körében továbbra is erős a stigma. Sokan gyengeségnek tartják a lelki problémák beismerését, így ők gyakran némán, kezeletlenül hordozzák a háború traumáit.

Az ukránok már nem egyszeri krízishelyzeti segítséget keresnek – hosszú távú, speciális ellátásra van szükségük

– mondta dr. Hazim Mostafa, az IRC mentális egészségügyi szakértője, aki a szervezet ukrajnai missziójában dolgozik.

Az elmúlt évben jelentős változást tapasztaltunk: a mentális egészségügyi terhek már nem a menekültek körében koncentrálódnak, hanem mára az egész lakosságra kiterjedtek

– tette hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
