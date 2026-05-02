Kijevbe hívta Zelenszkij Ficót

A szlovák kormányfő jelezte: hétfőn Jerevánban rövid időre személyesen is találkozik majd az ukrán elnökkel az Európai Politikai Közösség 47 ország részvételével tartandó csúcstalálkozóján. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle békemegállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Robert Fico a háború kirobbanása óta nem járt Kijevben, és sokszor érte az a vád, hogy megengedő politikát folytat Oroszországgal szemben. A tervek szerint májusban ellátogat Moszkvába, hogy részt vegyen a második világháború végéről megemlékező évfordulós rendezvényeken.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
