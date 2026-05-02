ukránFicoZelenszkijelnök

Kijevbe hívta Zelenszkij Ficót

Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek szombaton folytatott telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az európai uniós csatlakozási folyamatban – közölte az ukrán elnök az X-en. Volodimir Zelenszkij és a szlovák miniszterelnök telefonon egyeztetett.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 16:18
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szlovák kormányfő jelezte: hétfőn Jerevánban rövid időre személyesen is találkozik majd az ukrán elnökkel az Európai Politikai Közösség 47 ország részvételével tartandó csúcstalálkozóján. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle békemegállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Robert Fico a háború kirobbanása óta nem járt Kijevben, és sokszor érte az a vád, hogy megengedő politikát folytat Oroszországgal szemben. A tervek szerint májusban ellátogat Moszkvába, hogy részt vegyen a második világháború végéről megemlékező évfordulós rendezvényeken.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
