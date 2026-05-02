Növelheti szerepét Azerbajdzsán az Európai Unió földgázellátásában

A világ egyik legjelentősebb földgáztartaléka is utat találhat az unió felé

A gáz jelentősebb része a Transzadria-gázvezetéken keresztül éri el célországait, Görögországon és Albá­nián át Olaszországig. Ott a gáz az európai belső hálózaton keresztül tovább áramolhat más országokba, például Ausztrián keresztül Közép-Európába, így akár Csehországba is, illetve a tervek szerint Németországba. A jövőben az azeri gáz a kontinensünk gázellátásának 6-8 százalékát is biztosíthatja az előbb említett 4-5 százalékos arány helyett. Ehhez azonban jelentős fejlesztések szükségesek – elsősorban a Transzadria-gázvezetéken és a Déli gázfolyosón.

Az azeri irányvonalat tovább erősítheti, ha a Kaszpi-tengeren keresztül megépül az összeköttetés Türkmenisztán felé is, amely ország a világ egyik legjelentősebb földgáztartalékával rendelkezik.

Ez azonban távlati cél, a vezeték megépítését gazdasági és környezetvédelmi szempontokon túl geopolitikai okok is hátráltatják, méghozzá Irán, Oroszország és Kína részéről.

Somosi Zoltán hazánkat kiemelve elmondta,

Magyarország ellátásának szintén 4-5 százalékát tudja jelen pillanatban biztosítani az azeri gáz, akárcsak az unió esetében.

A gázszállítmányokra 2025 decemberében szerződést kötött az MVM és az azeri SOCAR energetikai vállalat,

ennek értelmében két éven keresztül összesen 800 millió köbméter gáz érkezhet Magyarországra.

Az MVM-csoport ezen túlmenően, 2024 augusztusa óta ötszázalékos részesedéssel rendelkezik a Kaszpi-tengeri Shah Deniz földgázmezőben, amely Azerbajdzsán legnagyobb földgázlelőhelye – fűzte hozzá az elemző.