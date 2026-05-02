Európai UnióAzerbajdzsángáztranzit

Növelheti szerepét Azerbajdzsán az Európai Unió földgázellátásában

Az azeri gáz egyre fontosabb szerepet kap Európában és Magyarországon is. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő azt mondta, az európai részarány néhány éven belül a jelenlegi 4-5 százalékról 6-8 százalékra nőhet. A kaukázusi ország által kitermelt energiahordozó beszerzési arányának növelése az Európai Unió diverzifikációs törekvésének egyik lehetséges irányát jelenti.

M. Orbán András
2026. 05. 02. 12:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világ egyik legjelentősebb földgáztartaléka is utat találhat az unió felé

A gáz jelentősebb része a Transzadria-gázvezetéken keresztül éri el célországait, Görögországon és Albá­nián át Olaszországig. Ott a gáz az európai belső hálózaton keresztül tovább áramolhat más országokba, például Ausztrián keresztül Közép-Európába, így akár Csehországba is, illetve a tervek szerint Németországba. A jövőben az azeri gáz a kontinensünk gázellátásának 6-8 százalékát is biztosíthatja az előbb említett 4-5 százalékos arány helyett. Ehhez azonban jelentős fejlesztések szükségesek – elsősorban a Transzadria-gázvezetéken és a Déli gázfolyosón.

Az azeri irányvonalat tovább erősítheti, ha a Kaszpi-tengeren keresztül megépül az összeköttetés Türkmenisztán felé is, amely ország a világ egyik legjelentősebb földgáztartalékával rendelkezik. 

Ez azonban távlati cél, a vezeték megépítését gazdasági és környezetvédelmi szempontokon túl geopolitikai okok is hátráltatják, méghozzá Irán, Oroszország és Kína részéről.

Somosi Zoltán hazánkat kiemelve elmondta, 

  • Magyarország ellátásának szintén 4-5 százalékát tudja jelen pillanatban biztosítani az azeri gáz, akárcsak az unió esetében. 
  • A gázszállítmányokra 2025 decemberében szerződést kötött az MVM és az azeri SOCAR energetikai vállalat, 
  • ennek értelmében két éven keresztül összesen 800 millió köbméter gáz érkezhet Magyarországra. 

Az MVM-csoport ezen túlmenően, 2024 augusztusa óta ötszázalékos részesedéssel rendelkezik a Kaszpi-tengeri Shah Deniz földgázmezőben, amely Azerbajdzsán legnagyobb földgázlelőhelye – fűzte hozzá az elemző.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
