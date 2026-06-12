búzagabonakukorica

A gabonapiacon a bizonytalanság az úr, az EU-ban sem kedvező a kép – de mi lesz itthon?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A friss amerikai gabonapiaci előrejelzés szerint javulnak a terméskilátások. Azt is megjósolták, mennyi búzája és kukoricája lesz Magyarországnak 2026-ban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 9:08
Illusztráció
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gabonapiac: a bizonytalanság az úr

Magyarországra a WASDE külön nem közöl országos bontást, de az Európai Bizottság tagállami gabonapiaci előrejelzése alapján a magyar kilátások összességében kedvezőbbek a tavalyinál. A Bizottság májusi adatai szerint 

Magyarország teljes gabonatermése 2026/27-ben 7,7 százalékos növekedést jelentene az előző szezonhoz képest. 

Ez az áprilisi előrejelzésnél 2,4 százalékkal alacsonyabb.

A magyar adat így nem rossz, de a lefelé módosítás jelzi, hogy a tavaszi időjárási kockázatok már megjelentek az előrejelzésekben. Ez már önmagában is javulást jelez, bár az áprilisi előrejelzéshez képest a brüsszeli várakozásokat lefelé módosították, vagyis az időjárási kockázatok már beépültek a számokba.

A Bizottság tagállami bontása szerint Magyarországon a 2026/27-es teljes gabonatermés 12,85 millió tonna lehet. Ezen belül:

NövényMagyarországi várakozás
Közönséges búza5,53 millió tonna
Árpa1,87 millió tonna
Kukorica4,60 millió tonna
Teljes gabonatermés12,85 millió tonna

A magyar búzatermésre 5,53 millió tonnás előrejelzés szerepel, ami stabil, de nem kiugró évre utal. Az árpa esetében 1,87 millió tonna, a kukoricánál pedig 4,6 millió tonna körüli termés jöhet össze. A kukorica azért kulcskérdés, mert Magyarországon az elmúlt években éppen ez a növény szenvedte meg leginkább az aszályos, szélsőséges nyarakat. Ha az időjárás a következő időszakban nem rontja el a képet, a kukoricatermés javulása érdemi támaszt adhat az agrárkivitelnek is.

Az árak azonban egyelőre nem tükröznek látványos fordulatot. A hazai piacon a búza ára továbbra is nyomás alatt van, miközben a kukorica stabilabb képet mutat. Az Agrárközgazdasági Intézet friss piaci adatai szerint az étkezési búza ára májusban érdemben elmaradt az egy évvel korábbitól, a takarmánykukorica viszont jóval kisebb éves visszaesést mutatott.

Ez azt jelzi, hogy a búzapiacon erősebb a kínálati nyomás, míg a kukoricánál az uniós importigény és a régiós kereslet jobban megtámasztja az árakat. Az AKI adatai szerint május második hetében az étkezési búza termelői ára 66,7 ezer forint/tonna, a takarmánykukoricáé 74,1 ezer forint/tonna volt; előbbi 22 százalékkal, utóbbi 1 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Kedvezőbb terméskilátás, bizonytalan árazás

Magyar szempontból tehát kettős helyzet alakult ki. Termésoldalon a kilátások kedvezőbbek, különösen, ha a nyári időjárás nem okoz újabb komoly károkat. Árbevételi oldalon viszont a gazdák még nem lélegezhetnek fel, mert a búzát továbbra is erős nemzetközi verseny és mérsékelt világpiaci árkörnyezet szorítja.

A kukorica helyzete valamivel ígéretesebb, de ott is a nyári csapadék és a hőhullámok dönthetik el, hogy a mostani előrejelzésből valóban jobb termés és jobb piaci pozíció lesz-e.

A friss WASDE jelentése inden esetre azt mutatják, hogy a készletek globális szinten nem tekinthetők bőségesnek. Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb időjárási sokk, például egy amerikai, fekete-tengeri vagy európai aszály gyorsan megmozgathatja az árakat. A magyar termelőknek ezért most egyszerre kell figyelniük a hazai terméskilátásokat, az ukrán és orosz kínálatot, valamint az uniós importigényt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekSoros György

Soros György elégedetten hátradőlhet

Horváth József avatarja

Az összes fenyegető kihívás közül, amellyel az európai nemzetek szembesülnek, nincs sürgetőbb a tömeges migrációnál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.