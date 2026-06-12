A gabonapiacon a bizonytalanság az úr, az EU-ban sem kedvező a kép – de mi lesz itthon?

Gabonapiac: a bizonytalanság az úr

Magyarországra a WASDE külön nem közöl országos bontást, de az Európai Bizottság tagállami gabonapiaci előrejelzése alapján a magyar kilátások összességében kedvezőbbek a tavalyinál. A Bizottság májusi adatai szerint

Magyarország teljes gabonatermése 2026/27-ben 7,7 százalékos növekedést jelentene az előző szezonhoz képest.

Ez az áprilisi előrejelzésnél 2,4 százalékkal alacsonyabb.

A magyar adat így nem rossz, de a lefelé módosítás jelzi, hogy a tavaszi időjárási kockázatok már megjelentek az előrejelzésekben. Ez már önmagában is javulást jelez, bár az áprilisi előrejelzéshez képest a brüsszeli várakozásokat lefelé módosították, vagyis az időjárási kockázatok már beépültek a számokba.

A Bizottság tagállami bontása szerint Magyarországon a 2026/27-es teljes gabonatermés 12,85 millió tonna lehet. Ezen belül:

Növény Magyarországi várakozás Közönséges búza 5,53 millió tonna Árpa 1,87 millió tonna Kukorica 4,60 millió tonna Teljes gabonatermés 12,85 millió tonna

A magyar búzatermésre 5,53 millió tonnás előrejelzés szerepel, ami stabil, de nem kiugró évre utal. Az árpa esetében 1,87 millió tonna, a kukoricánál pedig 4,6 millió tonna körüli termés jöhet össze. A kukorica azért kulcskérdés, mert Magyarországon az elmúlt években éppen ez a növény szenvedte meg leginkább az aszályos, szélsőséges nyarakat. Ha az időjárás a következő időszakban nem rontja el a képet, a kukoricatermés javulása érdemi támaszt adhat az agrárkivitelnek is.

Az árak azonban egyelőre nem tükröznek látványos fordulatot. A hazai piacon a búza ára továbbra is nyomás alatt van, miközben a kukorica stabilabb képet mutat. Az Agrárközgazdasági Intézet friss piaci adatai szerint az étkezési búza ára májusban érdemben elmaradt az egy évvel korábbitól, a takarmánykukorica viszont jóval kisebb éves visszaesést mutatott.

Ez azt jelzi, hogy a búzapiacon erősebb a kínálati nyomás, míg a kukoricánál az uniós importigény és a régiós kereslet jobban megtámasztja az árakat. Az AKI adatai szerint május második hetében az étkezési búza termelői ára 66,7 ezer forint/tonna, a takarmánykukoricáé 74,1 ezer forint/tonna volt; előbbi 22 százalékkal, utóbbi 1 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál.