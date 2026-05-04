Brüsszel támadásba lendült: egyelőre marad a védett üzemanyagár, de kérdés, mi lesz a sorsa az új kormány alatt

Veszélybe kerülhet a magyar autósok védőhálója Brüsszel legutóbbi ultimátuma nyomán, mely szerint vagy a külföldiek is olcsóbban tankolnak, vagy jönnek a büntetések. Ha az új kormány enged a nyomásnak, visszatérhet a benzinturizmus, a kiürült benzinkutak képe, a brutális drágulás. Nem elhanyagolható, hogy a leendő kormány gazdasági és energiaügyi minisztere, Kapitány István a kérdésről korábban egészen egyértelműen fogalmazott.

2026. 05. 04. 7:05
Az uniós jog a nemzeti hatáskör ellen

Ez esetben is a nemzeti szuverenitás feszült az uniós iránymutatásnak, amely szerint a rendszám alapú megkülönböztetés torzítja a versenyt és indokolatlan különbséget tesz az EU-s állampolgárok között. Kérdés, miért nem a többi tagállamot kérték meg a brüsszeli javaslattevők, hogy csökkentsék üzemanyagáraikat a magyar és a szlovák árszínvonal szintjére. Ugyanis a védett ár melletti érvelés szerint a hagyományos piaci mechanizmusok válság idején csődöt mondanak. Az energiabiztonság nemzeti hatáskör, a kormányok mozgástere pedig nem korlátozható, ha a társadalmi stabilitás a tét.

Bár a Financial Times szerint a mostani vizsgálat inkább a szlovák intézkedésekre fókuszál, a bizottság a korábbi magyar gyakorlatot használja hivatkozási alapként, így a két ügy a sajtóban és a jogi vitákban is összefonódik.

Mi történne, ha engednénk?

A kedvezményes árak teljes körű megnyitása katasztrofális következményekkel járhatna. Ha a környező országok autósai ismét tömegesen jelennének meg a magyar kutakon, ugyanaz történne, mint 2022-ben.

  1. Ellátási zavarok: A határ menti térségekben azonnali készlethiány alakulna ki.
  2. 2. Finanszírozhatatlanság: Az államra vagy a piaci szereplőkre elviselhetetlen támogatási teher hárulna a megugró fogyasztás miatt.
  3. Piaci torzulás: Az importőrök ismét kivonulnának, tovább szűkítve a kínálatot.

A 2022-es adatok pontosan megmutatják, mekkora a szakadék a hatósági és a piaci ár között. Az árstop eltörlésének estéjén a 95-ös benzin ára azonnal 641 forintra, a dízelé pedig 699 forintra ugrott literenként. A KSH és a Nemzetközi Energiaügynökség adatai alapján 2023-ban a magyar árak tartósan a régiós átlag felett maradtak, a benzin ára hónapokig 650 forint körül mozgott.

Arra, hogy vajon mi lesz a Tisza-kormány válasza Brüsszel felhívására, következtethetünk a leendő gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István nyilatkozataiból. Ezek közül talán a legvilágosabban a választási kampány során egy salgótarjáni fórumon fogalmazott: „Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb állami beavatkozásra van szükség. Sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árrésstopra.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

