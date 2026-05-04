Így készül Moszkva május 9-re

Az első Győzelem napi parádét még Sztálin rendezte meg, így tisztelegve azok emléke előtt, akik életüket áldozták a náci Németország elleni harcért. Később Brezsnyev nyúlt vissza a hagyományhoz, nem utolsósorban azért, hogy saját ismertségét növelje.
A következő évtizedekben mindössze két katonai parádét tartottak, egyet 1985-ben, egyet pedig 1990-ben. Az 1995-ös győzelem napi felvonulást már a független Oroszország tartotta meg a háborús szovjet győzelem aranyjubileumának emlékére. Ezzel egyúttal hagyományt teremtettek, hiszen változó formában, de azóta minden évben megtartják az eseményt, amelyre a világ számos vezetője is rendszeresen ellátogat.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
