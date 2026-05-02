Katonai parádé és felvonulás: így ünnepelte Moszkva Brezsnyev idején május 9-ét + videó

A győzelem napi parádé mai formájában ekkor született meg; Brezsnyev a katonai parádéval a Szovjetunió lakosságának bizalmát akarta megszerezni.
1965-ben Leonyid Brezsnyev a győzelem napját munkaszüneti nappá nyilvánította.
Ugyanebben az évben, május 9-én megszervezte a második felvonulást Moszkvában a Vörös téren. A szovjet vezetés ugyanis úgy döntött, hogy a nácizmus feletti győzelemmel erősítik a „hazafiságot” és a szovjet dicsőséget.
A díszszemlén számos, a háborút megjárt veterán is felvonult. Az emberek inkább a hősiesség szimbólumát ünnepelték, mintsem a halottaikat siratták.
