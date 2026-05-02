Győzelem napjaOroszországLeonyid Iljics Brezsnyevparádé

Katonai parádé és felvonulás: így ünnepelte Moszkva Brezsnyev idején május 9-ét + videó

Oroszországban mára már nagy hagyománya van a győzelem napi parádénak. Habár a világ számos pontján ünneplik a második világháború lezárását, Moszkva különösen nagy jelentőséget tulajdonít az ilyenkor szokásos katonai parádénak, azonban ez nem volt mindig így.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 4:00
Fotó: MAXIM MARMUR Forrás: AFP
Brezsnyev számára jó eszköz volt hatalma megszilárdítására a felvonulás megrendezése
Brezsnyev számára jó eszköz volt hatalma megszilárdítására a felvonulás megrendezése
 Fotó: AFP

A győzelem napi parádé mai formájában ekkor született meg; Brezsnyev a katonai parádéval a Szovjetunió lakosságának bizalmát akarta megszerezni.

1965-ben Leonyid Brezsnyev a győzelem napját munkaszüneti nappá nyilvánította. 

Ugyanebben az évben, május 9-én megszervezte a második felvonulást Moszkvában a Vörös téren. A szovjet vezetés ugyanis úgy döntött, hogy a nácizmus feletti győzelemmel erősítik a „hazafiságot” és a szovjet dicsőséget. 

A díszszemlén számos, a háborút megjárt veterán is felvonult. Az emberek inkább a hősiesség szimbólumát ünnepelték, mintsem a halottaikat siratták. 

 

Brezsnyev után mindössze két katonai parádét tartottak, egyet 1985-ben, egyet pedig 1990-ben. Az 1995-ös győzelem napi felvonulást már a független Oroszország tartotta meg a háborús szovjet győzelem aranyjubileumának emlékére. 

Az 1995-ös felvonulás azonban hagyományt teremtett, hiszen változó formában, de azóta minden évben megtartják az eseményt, amelyre a világ számos vezetője is rendszeresen ellátogat. 

Borítókép: Emberek állnak sorba Brezsnyev sírjánál, hogy leróják kegyeletüket (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu