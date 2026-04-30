Május 9., a győzelem napja az orosz identitás pillére

Május 9-e hosszú évtizedek óta a győzelem napjaként él Európa és a világ történelmi emlékezetében. A második világháború lezárásához kötődő dátumot számos országban kiemelt jelentőséggel ünneplik, különösen a szovjet blokk utódállamaiban, legfőképp Oroszországban, ahol hatalmas katonai parádéval és állami rendezvényekkel emlékeznek meg a fordulópontról.

2026. 04. 30. 15:13
Győzelem napi díszszemle Moszkvában Forrás: wikipedia
A történelem során a Szovjetunió idején a győzelem napja az egyik legfontosabb állami ünnepnek számított. A kommunista vezetés minden évben nagyszabású felvonulásokkal, katonai bemutatókkal és központi rendezvényekkel erősítette a nap szimbolikus jelentőségét, amely nemcsak a háborús diadalról, hanem a hatalom demonstrációjáról is szólt.

A 2025-ös ünnepség különös jelentőségű volt, mivel az oroszok a II. világháború végének 80. évfordulóját ünnepelték. Aktuálpolitikai szemmel szemlélve pedig kiemelendő, hogy a tavalyi évben Zelenszkij ukrán elnök ez alkalomból nemcsak elutasította a háromnapos ideiglenes tűzszünetet, hanem olyan megjegyzést is tett, miszerint a moszkvai győzelmi parádén való részvétel veszélyes lehet – Oroszország szerint fenyegetést fogalmazott meg. 

Május 9-e a 20. század második felében a keleti blokk egyik legfontosabb állami ünnepévé vált. A győzelem napja nemcsak a második világháború befejezésének emléknapja volt, hanem a politikai rendszer egyik kiemelt szimbolikus eseménye is.

A Szovjetunió idején a napot grandiózus katonai parádékkal ünnepelték, különösen Moszkvában, ahol a Vörös téren felvonuló haditechnika és katonai egységek a kommunista rendszer erejét demonstrálták. A vezetés számára ez az alkalom egyszerre szolgált emlékezésként és politikai üzenetként: a győzelem narratíváján keresztül erősítették a hatalom legitimitását.

Felvonulás egy régi ünnepségen (Fotó: Képernyőkép)

A keleti blokk országaiban – így Magyarországon is – kötelező jelleggel szerveztek megemlékezéseket, ünnepségeket, iskolai rendezvényeket és munkahelyi gyűléseket. A sajtó és a propaganda hangsúlyosan közvetítette a „felszabadulás” jelentőségét. 

A felvonulások mellett koszorúzások, emlékműavatások és veteránok köszöntése is része volt az ünnepnek. A rendezvények gyakran tömegeket mozgattak meg, és erőteljes ideológiai tartalommal bírtak, amelyek a szocialista rendszer értékeit kívánták megerősíteni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és külföldi vezetők virágot helyeznek el az ismeretlen katona sírjánál a Kreml falánál a győzelem napi katonai parádé után Moszkva központjában 2024. május 9-én  (Fotó: AFP)

Moszkva idén is ünnepel, de fegyverek nélkül

Idén az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint a 2026. május 9-i moszkvai győzelem napi díszszemlén nem vonultatnak fel szárazföldi haditechnikát. A döntést a harctéri helyzetre hivatkozva hozták meg.

A Vörös téren tartott eseményről a katonai járművek mellett több hagyományos alakulat is hiányozni fog. A légierő azonban képviselteti magát a parádén – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Borítókép: Győzelem napi díszszemle Moszkvában (Forrás: Wikipedia) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
