A történelem során a Szovjetunió idején a győzelem napja az egyik legfontosabb állami ünnepnek számított. A kommunista vezetés minden évben nagyszabású felvonulásokkal, katonai bemutatókkal és központi rendezvényekkel erősítette a nap szimbolikus jelentőségét, amely nemcsak a háborús diadalról, hanem a hatalom demonstrációjáról is szólt.

A győzelem napja az orosz identitás pillére

A 2025-ös ünnepség különös jelentőségű volt, mivel az oroszok a II. világháború végének 80. évfordulóját ünnepelték. Aktuálpolitikai szemmel szemlélve pedig kiemelendő, hogy a tavalyi évben Zelenszkij ukrán elnök ez alkalomból nemcsak elutasította a háromnapos ideiglenes tűzszünetet, hanem olyan megjegyzést is tett, miszerint a moszkvai győzelmi parádén való részvétel veszélyes lehet – Oroszország szerint fenyegetést fogalmazott meg.

Május 9-e a 20. század második felében a keleti blokk egyik legfontosabb állami ünnepévé vált. A győzelem napja nemcsak a második világháború befejezésének emléknapja volt, hanem a politikai rendszer egyik kiemelt szimbolikus eseménye is.

A Szovjetunió idején a napot grandiózus katonai parádékkal ünnepelték, különösen Moszkvában, ahol a Vörös téren felvonuló haditechnika és katonai egységek a kommunista rendszer erejét demonstrálták. A vezetés számára ez az alkalom egyszerre szolgált emlékezésként és politikai üzenetként: a győzelem narratíváján keresztül erősítették a hatalom legitimitását.

A keleti blokk országaiban – így Magyarországon is – kötelező jelleggel szerveztek megemlékezéseket, ünnepségeket, iskolai rendezvényeket és munkahelyi gyűléseket. A sajtó és a propaganda hangsúlyosan közvetítette a „felszabadulás” jelentőségét.

A felvonulások mellett koszorúzások, emlékműavatások és veteránok köszöntése is része volt az ünnepnek. A rendezvények gyakran tömegeket mozgattak meg, és erőteljes ideológiai tartalommal bírtak, amelyek a szocialista rendszer értékeit kívánták megerősíteni.