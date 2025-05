Oroszország identitást merít az ünnepből

Zelenszkij nem akar tűzszünetet

Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai ünnepségek idejére egy háromnapos tűzszünetet ajánlott fel, amelyet Zelenszkij nevetségesnek nevezett. Kiss Rajmund az ukrán álláspontot is érintette, különösen Zelenszkij tűzszünettel kapcsolatos elutasító válaszát. A szakértő úgy véli, hogy Zelenszkij politikai túlélését a háború biztosítja, ezért nem hajlandó elfogadni a tűzszünetet.

Nem túl diplomatikus, amit mondok, de úgy gondolom, hogy Zelenszkijnek a háború a politikai túlélést jelenti

– mondta Kiss Rajmund. A szakértő szerint nem tudjuk, hogy milyen támogatottsága lenne Zelenszkijnek békeidőben, de az biztos, hogy a háború előtt nem volt túl népszerű Ukrajnában. A háború kitörésével azonban a népszerűsége drámaian megnövekedett, közel száz százalékra, de az évek során ez fokozatosan csökkent, jelenleg körülbelül a felére.

Még így is a háború tartja fönn a nemzetközi ismertségét és elismertségét. Amíg háború van, sokkal könnyebb pénzt, fegyvert vagy humanitárius segítséget kérni a nyugati nagyhatalmaktól

– tette hozzá. A szakértő hangsúlyozza, hogy a háború nemcsak a politikai túlélést segíti, hanem sok más eszközt is biztosít a nyugati hatalmak támogatásának megszerzésére, beleértve gazdasági és pénzügyi segítséget is. Kiss kiemelte, hogy a háborúval párhuzamosan Ukrajnában a korrupció is elburjánzott, és hogy a kapott nyugati segélyeket, fegyvereket nemcsak a háborús célokra, hanem más, nem mindig átlátható módon is felhasználták.

Zelenszkijnek tehát nem érdeke a tűzszünet, mivel ez csökkentené a háború jelentette politikai és pénzügyi előnyöket

– mondta a szakértő.

Zelenszkij megfenyegette a résztvevőket

Zelenszkij nemcsak elutasította a háromnapos ideiglenes tűzszünetet, hanem olyan megjegyzést is tett, miszerint a moszkvai győzelmi parádén való részvétel veszélyes lehet, Oroszország szerint gyakorlatilag fenyegetést fogalmazott meg. Kiss Rajmund szerint ez egyértelmű provokációnak tekinthető. A szakértő szerint ilyen hozzáállással Ukrajna nem fogja elérni a céljait.

Ilyen hozzáállással nem fogják elnyerni a Fehér Ház bizalmát, még a történelmi léptékű kereskedelmi, gazdasági megállapodás ellenére sem, amit ugye az elmúlt napokban aláírtak Donald Trumppal. Tehát igenis Ukrajnának is kompromisszumokat kell kötnie

– fogalmazott.

A diplomáciai tárgyalás elkerülhetetlen a békéhez vezető úton. Először legyen csak három nap, utána egy hét, egy hónap a tűzszünet. Láttuk, hogy az eddigi tűzszünetek nem voltak sikeresek. El kell kezdeni kicsiben, a labdarúgás nyelvén mondva kis gól is gól

– mondta.

Oroszország elszigetelése nem sikerült

A győzelem napi események kapcsán Kiss Rajmund beszélt az Oroszország elleni nemzetközi szankciók kudarcáról is.

Bár az Európai Unió és az Egyesült Államok próbálkoztak Oroszország elszigetelésével, valójában Oroszország sikeresen alakította át nemzetközi kapcsolatait. A BRICS-országok és Kína mellett új partnerek jelentek meg, és a globális erőviszonyok átalakulása már nemcsak gazdasági, hanem politikai síkon is látható

– jelentette ki a szakértő. Szerinte a világ nagy részét nem sikerült az oroszok ellen fordítani, ami abban is megmutatkozik, hogy az orosz olajkereskedelmet sikerült más országokhoz átcsatornázni az EU-ból, illetve megszűnt a dollár domináns szerepe mint a szénhidrogének kereskedéséhez használt fizetőeszköz. Kiss Rajmund az ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban kifejtette, hogy reméli, nem lesz semmilyen kísérlet, mert az katasztrofális következményekkel járhat.

Nagyon veszélyes, hiszen a 80. évfordulónak különösen nagy jelentőséget tulajdonít a Kreml. Ráadásul nagyon fontos vendégek is jelen vannak, és ezáltal a meghívottak biztonságát is veszélybe sodorná Ukrajna, ami nagyon megnehezítené a későbbi tűzszünetről vagy akár a békéről szóló tárgyalásokat. És még több ukrán katona halna meg, sérülne meg, ami nem lehet egy felelős államférfi és egy felelős kormány sem rövid, sem hosszú távú stratégiája. Nagyon remélem, hogy semmilyen provokáció nem lesz. Mindannyiunk érdekében, Magyarország érdekében

– zárta gondolatait Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője.

Borítókép: Illusztráció