Eurót vezetne be a Tisza, de ez felérne egy gazdasági öngyilkossággal

Az euró bevezetésének kérdése lehet a Tisza Párt kommunikációs gumicsontja, szimbolikus politikai terméke, amivel bemutathatják a szavazóiknak, hogy Magyarország nem kompország, hanem a nyugati parthoz tartozik – mutatott rá Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint erre hivatkozva egy megszorítócsomagot is könnyebb eladni az embereknek. Úgy véli azonban, amennyiben Magyar Péter kormánya valóban bevezetné a valutát, az felérne egy gazdasági öngyilkossággal.

2026. 05. 04. 5:08
Ugyanis az euró jelenlegi rendszere torz versenyhelyzetet teremt. Például ha létezne külön „északi” és „déli” euró, az északi – például a német – valuta jóval erősebb lenne, míg a déli gyengébb. A közös valuta azonban mesterségesen kiegyenlíti ezeket a különbségeket, így a fejlettebb gazdaságok termékei versenyelőnybe kerülnek, míg a gyengébbek hátrányba – magyarázta, majd emlékeztetett: 

a déli országok az alacsony kamatok nyújtotta lehetőséget nem reformokra, hanem fogyasztásra használták fel, ami hosszú távon adósságspirálhoz vezetett.

Kiszelly Zoltán mindezek fényében úgy fogalmazott, Magyarországon az euró elhamarkodott bevezetése felérne egy „gazdasági öngyilkossággal”. Ráadásul a forint megszűnésével eltűnne az árfolyam-politika és a kamatszabályozás lehetősége, vagyis a gazdaság alkalmazkodási képessége beszűkülne. Ilyenkor az úgynevezett „belső leértékelés” marad, ami a gyakorlatban megszorításokat jelent. Strukturális reformok nélkül az euró bevezetése Magyarországon is a termelés visszaeséséhez és elvándorlásához vezethetne, ahogyan azt Franciaországban vagy Olaszországban is látni.

Emellett a gazdasági szuverenitás jelentős része is megszűnne, hiszen a monetáris döntések Frankfurtba kerülnének. Összességében úgy látja, hogy az euró elsősorban a magas termelékenységű, innovatív gazdaságok számára előnyös, mint amilyen például a német vagy a holland. Egy kevésbé versenyképes ország esetében azonban komoly kockázatot jelenthet, különösen akkor, ha a gazdaság nem képes alkalmazkodni a közös valuta által megkövetelt feltételekhez.

– Az euró bevezetésének kérdése lehet a Tisza Párt kommunikációs gumicsontja, szimbolikus politikai terméke, amivel bemutathatják a szavazóiknak, a társadalomnak, hogy Magyarország nem kompország, meg nem híd, hanem a nyugati parthoz tartozik – mutatott rá, hozzátéve: erre hivatkozva egy megszorítócsomagot is könnyebb eladni az embereknek. Ahogy Gyurcsányék is konvergenciaprogramnak hívták 2006 nyarán a megszorítócsomagokat, úgy most a Tisza Párt arra hivatkozva vezethet be megszorításokat és kérhet áldozatokat a magyaroktól, hogy az euró bevezetése érdekében meg kell húzni a nadrágszíjat – jegyezte meg a szakértő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
