Eurót vezetne be a Tisza, de ez felérne egy gazdasági öngyilkossággal

Gazdasági öngyilkosság

Ugyanis az euró jelenlegi rendszere torz versenyhelyzetet teremt. Például ha létezne külön „északi” és „déli” euró, az északi – például a német – valuta jóval erősebb lenne, míg a déli gyengébb. A közös valuta azonban mesterségesen kiegyenlíti ezeket a különbségeket, így a fejlettebb gazdaságok termékei versenyelőnybe kerülnek, míg a gyengébbek hátrányba – magyarázta, majd emlékeztetett:

a déli országok az alacsony kamatok nyújtotta lehetőséget nem reformokra, hanem fogyasztásra használták fel, ami hosszú távon adósságspirálhoz vezetett.

Kiszelly Zoltán mindezek fényében úgy fogalmazott, Magyarországon az euró elhamarkodott bevezetése felérne egy „gazdasági öngyilkossággal”. Ráadásul a forint megszűnésével eltűnne az árfolyam-politika és a kamatszabályozás lehetősége, vagyis a gazdaság alkalmazkodási képessége beszűkülne. Ilyenkor az úgynevezett „belső leértékelés” marad, ami a gyakorlatban megszorításokat jelent. Strukturális reformok nélkül az euró bevezetése Magyarországon is a termelés visszaeséséhez és elvándorlásához vezethetne, ahogyan azt Franciaországban vagy Olaszországban is látni.