Magyar Pétertiszagajdos lászlóhomokhátságwwf magyarország

Képes lesz-e megakadályozni az aszálykárokat egy állatkert-igazgató?

A klímaváltozástól féltve hazánkat Magyar Péter felkérte Gajdos Lászlót egy azonnali cselekvési terv elkészítésére. Közösségi oldalán hatalmas ígéretdömpinget is zúdított a választókra. Az állattenyésztő üzemmérnök Gajdosnak olyan programra kell tervet készítenie, amihez valójában nem ért, ráadásul hatalmas költségvetési forrást is igényel.

Haraszti Gyula
2026. 05. 04. 5:41
Magyar Péter és Gajdos László Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vízmegtartás vagy ártéri gazdálkodás?

Ígérnek még térségi vízmegtartó beruházásokat, de a víztározók építését előirányzó Vásárhelyi-terv finanszírozási okok miatt megrekedt, az ártéri szántók kisajátítása pedig komoly konfliktusokat okozhat a gazdákkal. Magyarék ismét elővették a Homokhátság vízmegtartásának programját is, ez viszont szinte lehetetlen, mert az erre irányuló projektek a finanszírozási gondok miatt mind kudarcot vallottak, a beruházások lassúsága miatt pedig a terület egymillió hektárja menthetetlen. Gajdosnak tervet kell készítenie arra is, miként rendezik a Tisza és a Duna medrét, a lakossággal és a gazdákkal egyeztetve pluszberuházásokat kell biztosítani új vizes élőhelyek létrehozására, a kisvízgyűjtők, patakok, mellékágak és holtágak revitalizációjára, ami szintén rengeteg pénzbe kerül. 

20220701 Észak-Alföld Üresek a víztározók a szárazság és aszály miatt. Fotó: Németh András Péter NAP Szabad Föld
A víztározók gyakran teljesen üresek az aszály miatt (Fotó: Németh András Péter)

Öntözés vagy energiatakarékosság?

Egyebek mellett korszerűsíteni kívánják az öntözést is, de ahogyan a szakértők mondják: erre tényleg nem elég az „Isten pénze sem” hazánkban. 

A rendszerváltás előtti öntözési rendszerek nagy része ugyanis elavult, a korszerű, víztakarékos technológiák (például a csepegtető öntözés, modern öntözőgépek) kiépítése pedig óriási beruházást igényel. 

A folyamatos öntözést ráadásul ellehetetleníti, hogy nem lehet hatékonyan tárolni a téli csapadékot, a vízszivattyúzás pedig hatalmas energiafelhasználással jár, ami megoldhatatlan az energiaválság közepén. Az öntözés ráadásul még veszélyeztetheti is a környezetet, hiszen ha nem megfelelő technikával végzik, talajerózióhoz, a talaj szerkezetének romlásához vagy elszikesedéshez vezethet. 

Szivacsvárosok vagy felelős önkormányzatok?

Magyar Péter – nyilván valamelyik zöld szervezet tanácsai alapján – írt még a közösségi oldalán arról is, bevezetik a „szivacsváros” szemléletet az építésben és városüzemeltetésben, 

A „szivacsváros” koncepció megvalósítása viszont az önkormányzatokra róna akkora anyagi terhet, hogy nem működik állami támogatások nélkül.

 A zöldfelületek növelése, a speciális áteresztő burkolatok, szikkasztók és tározók kialakítása a településeken hatalmas összegekbe kerül, a meglévő, sűrűn beépített városi infrastruktúrába (csatornák, közművek, alapok) utólagosan beépíteni a vízmegtartó elemeket pedig rendkívül bonyolult mérnöki feladat, amelyekhez szintén jól megfizetett szakemberek kellenek.

Cukikampány vagy eredmények?

Gajdos Lászlónak tehát már a munkája előtt jól feladták a leckét, és még nem kellett foglalkoznia az egyéb környezet- és természetvédelmi feladatokkal. Ha viszont nem bírja majd a terhelést az apparátusa, könnyen úgy járhat, mint az egyik elődje, Persányi Miklós, aki korábban az SZDSZ embereként ugyancsak állatkert-igazgatóként szembesült hasonló nehézségekkel, amikor megkapta a zöldtárca vezetését. Mivel megvalósítani nem tudott szinte semmit, viszont gyakran fotózták kedves állatkölykökkel, a háta mögött csak „Píársányi Miklósnak” kezdték el gúnyolni, míg le nem mondott a posztjáról.  

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekválasztás

Mindeközben a világ

Bogár László avatarja

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.