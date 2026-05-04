Május pénzesőt ér a bankoknál, az ügyfelekre hullik

Májustól két olyan új akciót is indítottak a bankok, amelyekben azért adnak pénzt, ha valaki náluk nyit számlát vagy vesz fel hitelt. Több pénzintézet pedig meghosszabbította vagy módosította az eddigi kedvezményeit – derül ki a BiztosDöntés.hu összesítéséből. Így már minden nagyobb lakossági banknál van valamilyen számlavezetési akció. A legnagyobb összegű ajándék pénzzel az Otthon Startot felvevőket csábítják a pénzintézetek, de a személyi kölcsönt igénylők is kaphatnak pénzt, ha jól választanak.

Munkatársunktól
2026. 05. 04. 8:26
Illusztráció Fotó: Kajdi Szabolcs
A portál bankszámla kalkulátora szerint az MBH Bank most futó akciójában akár 120 000 forint kedvezményt is kaphatnak az új ügyfelek. Önmagában a számlanyitás a feltételek teljesítésével 60 000 forintot ér. 

A többi pénzintézet esetében a következőkkel lehet találkozni:

  • Az OTP Banknál 30 000 forint egyszeri jóváírás és 20 000 forint fizz vásárlási kupon jár a számlanyitásért a feltételek teljesítése esetén. Az online csatornán keresztül értékpapírszámlát nyitó ügyfeleknek az év végéig elengedik a számlavezetési díjat a teljes befektetési állomány után. 
  • A K&H akciójában összesen akár 100 000 forint jóváírás is elérhető, a Raiffeisen Banknál pedig – ha minden feltétel teljesül – 120 000 forintot is jóváírhatnak az új ügyfél számláján. 
  • Az UniCredit Banknál a lakossági számlát online nyitó ügyfeleknek az eddigi egyösszegű 35 000 forint helyett négyszer 12 500, összesen 50 000 forint jóváírás jár, ha teljesülnek a feltételek.

Bővültek a kedvezmények a személyi kölcsönöknél is

A BiztosDöntés.hu adatai szerint a személyi kölcsönöknél a CIB Bank indított új, május 1-től július 3-ig tartó akciót, ahol a feltételeket teljesítő ügyfelek 50 000 forint jóváírást kaphatnak. Ennek feltétele, hogy a folyósított hitel összege érje el a 2 millió forintot, és az első havi törlesztőrészlet legfeljebb 5 napos késedelemmel maradéktalanul beérkezzen. A személyi kölcsönöknél jelenleg az UniCredit Banknál tart még jóváírási akció, ahol az összes feltételt teljesítő ügyfelek akár 80 000 forintot is kaphatnak.

A hitelekhez kapcsolódó jóváírási akcióknál magasan az Otthon Start vezet, hiszen a támogatott lakáshitel mellé akár 350 000 és 500 000 forint közötti kedvezményt is adnak a bankok, ha két új számlavezető ügyfél az igénylő. Szintén bőven 100 000 forint feletti jóváírás, illetve kedvezmény jár több szolgáltatónál a babaváró hitel felvételéhez is

– emeli ki Gergely Péter. 

A babaváró hitelnél és az Otthon Startnál is jellemzően magasabb jövedelmű, képzett fiatalok az igénylők, akikről feltételezhető, hogy tartósan nagy lesz a számlaforgalmuk, és később akár több banki terméket, hitelt is igénybe vesznek. A számlavezetéshez és hitelekhez kapcsolódó jóváírási akciók köre egyre bővül a pénzintézeteknél, aminek egyértelműen az ügyfelek a nyertesei. Ha előzetesen összehasonlítják a bankok ajánlatait, és ez alapján választanak, akkor tíz- vagy százezreket nyerhetnek – tanácsolja a portál pénzügyi szakértője.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

