Május pénzesőt ér a bankoknál, az ügyfelekre hullik

A portál bankszámla kalkulátora szerint az MBH Bank most futó akciójában akár 120 000 forint kedvezményt is kaphatnak az új ügyfelek. Önmagában a számlanyitás a feltételek teljesítésével 60 000 forintot ér.

A többi pénzintézet esetében a következőkkel lehet találkozni:

Az OTP Banknál 30 000 forint egyszeri jóváírás és 20 000 forint fizz vásárlási kupon jár a számlanyitásért a feltételek teljesítése esetén. Az online csatornán keresztül értékpapírszámlát nyitó ügyfeleknek az év végéig elengedik a számlavezetési díjat a teljes befektetési állomány után.

A K&H akciójában összesen akár 100 000 forint jóváírás is elérhető, a Raiffeisen Banknál pedig – ha minden feltétel teljesül – 120 000 forintot is jóváírhatnak az új ügyfél számláján.

Az UniCredit Banknál a lakossági számlát online nyitó ügyfeleknek az eddigi egyösszegű 35 000 forint helyett négyszer 12 500, összesen 50 000 forint jóváírás jár, ha teljesülnek a feltételek.

Bővültek a kedvezmények a személyi kölcsönöknél is

A BiztosDöntés.hu adatai szerint a személyi kölcsönöknél a CIB Bank indított új, május 1-től július 3-ig tartó akciót, ahol a feltételeket teljesítő ügyfelek 50 000 forint jóváírást kaphatnak. Ennek feltétele, hogy a folyósított hitel összege érje el a 2 millió forintot, és az első havi törlesztőrészlet legfeljebb 5 napos késedelemmel maradéktalanul beérkezzen. A személyi kölcsönöknél jelenleg az UniCredit Banknál tart még jóváírási akció, ahol az összes feltételt teljesítő ügyfelek akár 80 000 forintot is kaphatnak.

A hitelekhez kapcsolódó jóváírási akcióknál magasan az Otthon Start vezet, hiszen a támogatott lakáshitel mellé akár 350 000 és 500 000 forint közötti kedvezményt is adnak a bankok, ha két új számlavezető ügyfél az igénylő. Szintén bőven 100 000 forint feletti jóváírás, illetve kedvezmény jár több szolgáltatónál a babaváró hitel felvételéhez is

– emeli ki Gergely Péter.