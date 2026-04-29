Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Hamarosan fontos mérföldkőhöz ér az Otthon start, továbbra is kapkodnak a támogatott hitelért

Rövid időn belül átlépheti az ezermilliárd forintot a folyósított Otthon start hitelek állománya hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu. A már folyósított állomány kamattámogatása évi mintegy 45 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. Az áprilisi választásokat követő hozamcsökkenés ugyanakkor érdemben csökkentheti a finanszírozás terhét: minden újabb tízmilliárd forintnyi kihelyezés után éves szinten 120–140 millió forinttal kisebb kamattámogatást kell fizetnie az államnak, ha a kedvező környezet fennmarad, ám az Otthon start program költségvetési terhe még így is számottevő lesz.

2026. 04. 29. 14:00
Debrecen, 2025. szeptember 1. Az Otthon Start Programot hirdető plakátok Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése. MTI/Czeglédi Zsolt Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az eddig kihelyezett, csaknem ezermilliárd forintos állomány után az idei évben mintegy 45 milliárd forint kamattámogatási teher jelentkezik, ami már önmagában is jól mutatja a konstrukció költségvetési súlyát. A Netrisk.hu szakembere ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a kamattámogatást nem egyetlen évben, hanem akár húsz éven keresztül kell fizetni, miközben annak mértéke csak öt évente árazódik újra.

Így a már mostanáig felépült ezermilliárd forintos állomány és a következő hónapok folyósításainak kamattámogatása hosszú időre beépül a költségvetés kiadási oldalába. Az Otthon start fenntarthatósága szempontjából a referenciakamat csökkenése fontos, de nem végleges megoldás: inkább időt és költségvetési mozgásteret ad a konstrukciónak. Hosszabb távon ugyanakkor az Otthon start jövője attól függhet, mennyire marad kezelhető szinten az állam kamattámogatási terhe.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

