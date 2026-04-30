Óriási meglepetés: az elemzői várakozásoknál nagyobb növekedéssel adja át a gazdaságot az Orbán-kormány

A külső kereslet kapcsán ugyancsak kedvezőtlen hírek érkeztek, legnagyobb felvevőpiacunkon, a német gazdaságban a kormányzati várakozásokat az idei évre jelentősen visszavágták, mindössze 0,6 százalékos növekedést várnak a korábbi 1,3 százalék helyett, míg jövőre is csupán 0,9 százalékos dinamikát prognosztizálnak a megelőző előrejelzés 1,4 százalékával szemben. Ez pedig az exportteljesítményre és a beruházási hajlandóságra is kedvezőtlenül hat.