dróntámadás, orosz-ukrán háború, oroszország

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 4.

Vasárnapra virradó éjjel Oroszország dróntámadást indított több irányból is ukrán célpontok ellen. Tüzet okozott Primorszk balti-tengeri kikötővárosban az éjszakai ukrán dróntámadás, a lángokat eloltották, olajtermékek nem ömlöttek ki – mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

2026. 05. 04. 9:36
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Új szintre lépett a drónháború

Az ukrán hadsereg egy Sting elfogó drónnal megsemmisített egy korszerű orosz, Geran–4 típusú sugárhajtású drónt, ami azt jelzi, hogy a drónok elleni védekezés egyre hatékonyabbá válik. A műveletet a 1020. légvédelmi rakéta- és tüzérezred egyik egysége hajtotta végre, a drónt pedig a Hornet Vision rendszer segítségével, távolról irányították. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a kezelők akár több tíz vagy száz kilométeres távolságból, biztonságban vezessék az elfogó eszközöket.

Erősödő orosz nyomás a frontvonalakon

Eközben az orosz erők folyamatosan előrenyomulnak, és több települést is elfoglaltak, különösen Szumi, Donyeck és Harkiv térségében. 

A harcok egyre intenzívebbek: Szumi megyében gyorsult az orosz előretörés, a Donyecki régióban kulcsfontosságú településekért zajlanak összecsapások, míg Harkiv környékén is folytatódik az előrenyomulás.

Az ukrán hadvezetés a jelentős veszteségek miatt erősítéseket vezényel a frontra, és egyre inkább drónokra támaszkodik a harcokban.

Eközben Kijev már nemcsak a fronthelyzetre koncentrál: Volodimir Zelenszkij a télre készülve a földgázellátás biztosításáról tárgyal nemzetközi partnerekkel, ami jelzi, hogy az ország egyszerre küzd a katonai nyomással és az energiaellátás kihívásaival.

