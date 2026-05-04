támadáshormuzi - szoroshajó

Újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi-szorosban

Alig 24 óra alatt már a második hajót érte támadás a Hormuzi-szorosban. A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) hétfőn arról számolt be az X-en, hogy vasárnap késő este egy tartályhajót ismeretlen lövedékek találtak el a stratégiailag fontos vízi úton az Egyesült Arab Emírségek Fudzsejra nevű városától mintegy 145 kilométerre északra.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 9:35
Újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi-szorosban - képünk illusztráció Fotó: MARWAN NAAMANI Forrás: AFP
A legénység tagjainak nem esett bántódása, és környezeti károk sem keletkeztek. A Fársz iráni hírügynökség beszámolója szerint az iráni haditengerészet tartóztatta fel a hajót, hogy ellenőrizze iratait. Hangsúlyozták, hogy a hajót nem foglalták le. Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban. Az Egyesült Államok pedig tengeri blokád alá vonta Iránt, hogy elvágja a teheráni vezetést az olajbevételektől. A térségért felelős amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint az Egyesült Államok blokádja eddig 49 hajót tartóztatott fel. Bár pillanatnyilag tűzszünet van érvényben a felek között, a tartós rendezésről indított tárgyalások megakadtak – írta az MTI.

Borítókép: Újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi-szorosban - képünk illusztráció (Fotó: MARWAN NAAMANI / AFP)

 

