A legénység tagjainak nem esett bántódása, és környezeti károk sem keletkeztek. A Fársz iráni hírügynökség beszámolója szerint az iráni haditengerészet tartóztatta fel a hajót, hogy ellenőrizze iratait. Hangsúlyozták, hogy a hajót nem foglalták le. Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban. Az Egyesült Államok pedig tengeri blokád alá vonta Iránt, hogy elvágja a teheráni vezetést az olajbevételektől. A térségért felelős amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint az Egyesült Államok blokádja eddig 49 hajót tartóztatott fel. Bár pillanatnyilag tűzszünet van érvényben a felek között, a tartós rendezésről indított tárgyalások megakadtak – írta az MTI.

Borítókép: Újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi-szorosban - képünk illusztráció (Fotó: MARWAN NAAMANI / AFP)