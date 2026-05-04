ksheurostatregős gábor

Mozgalmas hete lesz a magyar gazdaságnak. Mutatjuk, miért

A fogyasztás bővülése idén is a gazdasági növekedés motorja lesz, a kiskereskedelem számai erre utalnak. Az Otthon start pozitív hatása csak később mutatkozik a lakásépítések számában. A még mindig alacsony inflációban pedig az árréscsökkentés mellett az erős forintnak és a védett üzemanyagáraknak van szerepe.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 5:30
Illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Pénteken az áprilisi inflációról tájékoztat a statisztikai hivatal. Márciusban az infláció az előző havi 1,4 százalékról 1,8 százalékra gyorsult – a növekedés legnagyobb része az üzemanyagárak emelkedésének eredménye, amit az iráni háború nyomán bekövetkező olajárrobbanás eredményezett. 

– Várakozásaim szerint áprilisban az infláció továbbra is alacsony szinten alakulhatott, minimális emelkedést követően két százalék környékére került. Az alacsony inflációs szintben nagy szerepe van az erős forintnak, az üzemanyagok védett árának és az élelmiszerek árrésstopjának – tette hozzá a közgazdász.

A nemzetközi szintér is mozgalmas lesz

A héten a régióban több helyen várható kamatdöntés. Szerdán a lengyel, csütörtökön pedig a cseh jegybank dönt az irányadó rátájáról. Az iráni háború nyomán megemelkedett inflációs kockázatok miatt lazításra egyik esetben sem számít a vezető közgazdász, a lengyel irányadó ráta maradhat 3,75, a cseh pedig 3,5 százalék. Hazánkban a múlt héten ült össze a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A testület változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot és nem változtatott a kamatfolyosó két szélén sem.

– Várakozásuknak és a piaci konszenzusnak megfelelő volt a tanács döntése – közölte Sümegi Ákos, az MBH Bank Elemzési Centrumának makrogazdasági elemzője akkor a távirati irodával. Prognózisuk szerint az MNB 2026 negyedik negyedévében tudja újra csökkenteni az alapkamatot.

Kiemelte: néhány hete, az iráni háború kirobbanása után még kamatemelést árazott a piac, mostanra ugyanakkor már inkább a kamattartást várják a befektetők.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
