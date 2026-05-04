Átléptünk az énség korába

De mit számít ez, hiszen ő nem is akart politikus lenni, még véletlenül sem akart beülni a kamuállásba az Európai Parlamentben, és a mentelmi jognak nevezett hülyeséget egyenesen meg akarta szüntetni, mielőtt mögé bújt. Az énség korának két vezérlő csillaga amúgy is a hazugság és az árulás. Így nincs mit csodálkozni azon sem, hogy Vitézy Dávid is a körön belüli haverok egyike, neki sem kell a szomszédba menni egy kis öntelt nagyképűségért és árulásért. A leendő miniszterelnök pedig úgy gondolhatta, ki emlékszik már rá, hogy ő, a valamikori fideszes megmondta azt is: volt fideszesekkel is elképzelhetetlen bármiféle együttműködés.

De ez még csak hab volt a tortán. A cseresznye akkor került fel rá, amikor az önimádó megnevezte igazságügy-miniszterét. Ez természetesen egy nagyon fontos pozíció. Nem véletlenül irigyelte volt feleségét is érte a karcsúsított méregzsák. Minden kormányzattól jövő, politikai szándékot itt öntenek jogi formába, hogy a parlamenti többség el tudja fogadni. Fontos tehát, hogy jogilag magasan kvalifikált, politikailag lojális, minden tekintetben felkészült ember kerüljön erre a posztra. Számtalan ilyen dolgozik a magyar jogásztársadalomban. Jó, megengedem, hogy egy részük óbaloldali, más részük fideszes, nyilván sokan inkább az Isten, haza, család hármassága mentén gondolkodnak a világról, és nem tették még magukévá az énség korának minden alapvetését. De nem lehet annyira nehéz egy megfelelő jelöltet találni ilyen körülmények között sem, hogy azt kelljen megélnie a magyar választópolgároknak még a kormány megalakulása előtt, milyen kegyetlenül átverték őket.

Nincs olyan vészhelyzet, nincs olyan emberhiány egy demokratikus jogállamban, amikor a megválasztott miniszterelnök arra kényszerül, hogy saját sógorát nevezze ki az igaz­ságügyi tárca élére.

Ráadásul egy olyan leendő kormányfő teszi ezt, aki gátlástalanul letolvajozta mindazokat, akik valaha ötvenméteres sugarú körön belül álltak Orbán Viktorral, és utána állami megrendelést nyertek. Maffiakormánynak nevezte az Orbán-kormányt, és azzal vádolta, hogy szétlopták az országot és a közpénzt a rokonok és a haverok zsebébe tömték. Korrupciót, nepotizmust, hatalommal való visszaélést ordítoztak mindenre, ami a nemzeti kormány ténykedésével volt kapcsolatos.