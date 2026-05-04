Még jó, hogy korábbi rendőr vezeti a döntőt: botránysorozat a világbajnokság hajrájában
Hétfőn befejeződik az idei sznúker-világbajnokság, az első két szakasz után a döntőben a kínai Vu Ji-cö (Wu Yize) 10-7-re vezet a 2005-ös bajnok Shaun Murphy ellen. A finálét több közjáték is megzavarta, a legsúlyosabb eset a harmadik frémben történt, amikor egy néző a kordonon keresztül beugrott az asztalhoz. Még jó, hogy a sznúker-vb döntőjének bírója, Rob Spencer korábban rendőr volt.
