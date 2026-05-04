Sinner történelmi bravúrja – Alcarazt beérte, és már Djokovics rekordjára fáj a foga

Megvan az ATP 1000-es tornák történetének első játékosa, aki egymás után öt viadalon győzött. Jannik Sinner vasárnap a madridi mestertorna megnyerésével érte el a bravúrt, a döntőben esélyt sem adott Alexander Zverevnek, akit két szettben, 6:1, 6:2-re győzött le.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 11:04
Az olasz Jannik Sinner esélyt sem adott Zverevnek a madridi tenisztorna fináléjában Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut
A világranglista első helyezettje a mostani, öt egymást követő tornagyőzelemből álló sorozata előtt összesen négy ATP 1000-es tornát nyert, igaz, egymás után csak kettőt tudott behúzni. Arra Djokovics (háromszor) és Rafael Nadal (egyszer) volt csak képes korábban, hogy négy egymást követő ATP 1000-es viadalon nyerjen: a szerb ugyan öt egymást követő mesterversenyen győzött, amelyeken elindult a 2014-es párizsi viadaltól a 2015-ös római versenyig bezáróan, azonban abban az évben nem vett részt a madridi tornán, amely a naptár szerint Róma előtt szerepelt.

Sinner karrierje 15. nagy tornagyőzelmét aratta – a Grand Slam, ATP-vb, mestertorna hármast tekintve –, ezzel beérte az ugyancsak 15 sikerrel álló Carlos Alcarazt. A világelső el is húzhat ilyen tekintetben riválisától, a spanyol ugyanis sem Rómában, sem a párizsi Grand Slam-tornán, a Roland Garroson nem indul. Amennyiben Sinner az utóbbi viadalon is nyerne, úgy teljesítené a karrier Grand Slamet, ugyanis már csak ez hiányzik a gyűjteményéből.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

