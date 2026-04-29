Negyven éve nem kapott ekkora pofont világelső teniszező + videó

Miközben a férfiaknál kialakult a legjobb nyolc mezőnye, a nőknél már két negyeddöntőt is lejátszottak a Madridban zajló salakpályás tenisztornán. A korábban három magyar riválisát is búcsúztató Mirra Andrejeva négy közé jutása nem akkora meglepetés, Hailey Baptiste-é már annál inkább. Pláne, hogy az amerikai teniszező mérkőzéslabdákról fordítva győzött a világelső és címvédő Arina Szabalenka ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 8:19
Arina Szabalenka címvédőként nem jutott a madridi elődöntőbe Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
Baptiste ellenfele az elődöntőben a 18 éves Mirra Andrejeva lesz, aki korábban sorrendben Udvardy Panna, Gálfi Dalma és Bondár Anna ellen is nyert a madridi főtáblán.

A férfiaknál szerdán kezdik meg a negyeddöntőket, ahová két játékos is nem kiemeltként jutott el: Alexander Blockx a címvédő Casper Ruud, míg a szabadkártyás Rafael Jódar a világelső Jannik Sinner ellen lép pályára.

Tenisz, madridi tenisztorna, negyeddöntők

Eredmények, nők:

  • Mirra Andrejeva (orosz, 9. kiemelt)–Leylah Fernandez (kanadai, 24.) 7:6 (7-1), 6:3
  • Hailey Baptiste (amerikai, 30.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 2:6, 6:2, 7:6 (8-6)

szerdán játsszák:

nők:

  • Linda Nosková (cseh, 13.)–Marta Kostyuk (ukrán, 26.)
  • Karolína Plísková (cseh)–Anastasia Potapova (osztrák)

férfiak:

  • Jannik Sinner (olasz, 1.)–Rafael Jódar (spanyol)
  • Jirí Lehecka (cseh, 11.)–Arthur Fils (francia, 21.)

csütörtökön játsszák, férfiak:

  • Casper Ruud (norvég, 12.)–Alexander Blockx (belga)
  • Alexander Zverev (német, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 10.)

 

