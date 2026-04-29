Negyven éve nem kapott ekkora pofont világelső teniszező + videó

Baptiste ellenfele az elődöntőben a 18 éves Mirra Andrejeva lesz, aki korábban sorrendben Udvardy Panna, Gálfi Dalma és Bondár Anna ellen is nyert a madridi főtáblán.
A férfiaknál szerdán kezdik meg a negyeddöntőket, ahová két játékos is nem kiemeltként jutott el: Alexander Blockx a címvédő Casper Ruud, míg a szabadkártyás Rafael Jódar a világelső Jannik Sinner ellen lép pályára.
Tenisz, madridi tenisztorna, negyeddöntők
Eredmények, nők:
- Mirra Andrejeva (orosz, 9. kiemelt)–Leylah Fernandez (kanadai, 24.) 7:6 (7-1), 6:3
- Hailey Baptiste (amerikai, 30.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 2:6, 6:2, 7:6 (8-6)
szerdán játsszák:
nők:
- Linda Nosková (cseh, 13.)–Marta Kostyuk (ukrán, 26.)
- Karolína Plísková (cseh)–Anastasia Potapova (osztrák)
férfiak:
- Jannik Sinner (olasz, 1.)–Rafael Jódar (spanyol)
- Jirí Lehecka (cseh, 11.)–Arthur Fils (francia, 21.)
csütörtökön játsszák, férfiak:
- Casper Ruud (norvég, 12.)–Alexander Blockx (belga)
- Alexander Zverev (német, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 10.)
