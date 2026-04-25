Medvegyev az összeomlása után Marozsán Fábián ellen tért vissza a salakra, most is volt dráma

Sőt, hamarosan a második játszmában is brékelőnybe került az orosz, 6:2, 4:2-nél már-már idei első salakpályás sikere kapujában érezhette magát, ám ekkor Marozsán is nyert egy fogadójátékot, majd tie breakben kiharcolta a döntő játszmát.

Not on set point 🙈



From 6-2 4-2 down, Fabian Marozsan forces a decider vs Medvedev! #MMOpen pic.twitter.com/aUdThjCgYa — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2026

Medvegyev nem volt boldog, de erősen kezdte a harmadik játszmát, Marozsán azonban bréklabdát hárítva hozta az adogatását. Egészen 5:4-ig nem is volt brék, akkor viszont Medvegyev fogadóként rögtön az első meccslabdáját kihasználta, így negyedszer is legyőzte Marozsánt.

Igaz, az a bizonyos meccslabda a legszerencsésebbek közül való volt.

Back in business 🫡@DaniilMedwed rebounds from his shock exit in Monte-Carlo, tussling past Marozsan 6-2 6-7 6-4 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/6NFM21RaXI — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2026

Bondár Anna is orosz rivális ellen

Madridban női torna is zajlik, s Bondár Anna pályafutása talán legjobb versenyét játssza , már nyolcaddöntős. Ott a kilencedik kiemelt orosz tinédzser, Mirra Andrejeva lesz az ellenfele, aki eddig Udvardy Panna és Gálfi Dalma ellen nyert a tornán.