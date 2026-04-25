Danyiil MedvegyevteniszMarozsán Fábián

Medvegyev az összeomlása után Marozsán Fábián ellen tért vissza a salakra, most is volt dráma

Nincs már versenyben magyar játékos a madridi ATP 1000-es tenisztornán. Az év második salakpályás mesterversenyének második fordulójában az orosz Danyiil Medvegyev 6:2, 6:7, 6:4-re nyert Marozsán Fábián ellen. Marozsán a második játszmában még felállt brékhátrányból, a döntő szettben viszont balszerencsésen, a lehető legrosszabbkor veszítette el az adogatását. A spanyol fővárosban párhuzamosan zajló női teniszversenyen viszont Bondár Anna készülhet a negyedik fordulóra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 21:20
Marozsán Fábián először játszhatott salakon Danyiil Medvegyev ellen Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
Sőt, hamarosan a második játszmában is brékelőnybe került az orosz, 6:2, 4:2-nél már-már idei első salakpályás sikere kapujában érezhette magát, ám ekkor Marozsán is nyert egy fogadójátékot, majd tie breakben kiharcolta a döntő játszmát.

Medvegyev nem volt boldog, de erősen kezdte a harmadik játszmát, Marozsán azonban bréklabdát hárítva hozta az adogatását. Egészen 5:4-ig nem is volt brék, akkor viszont Medvegyev fogadóként rögtön az első meccslabdáját kihasználta, így negyedszer is legyőzte Marozsánt.

Igaz, az a bizonyos meccslabda a legszerencsésebbek közül való volt.

Bondár Anna is orosz rivális ellen

Madridban női torna is zajlik, s Bondár Anna pályafutása talán legjobb versenyét játssza , már nyolcaddöntős. Ott a kilencedik kiemelt orosz tinédzser, Mirra Andrejeva lesz az ellenfele, aki eddig Udvardy Panna és Gálfi Dalma ellen nyert a tornán.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu