Bondár Anna az ukrán éljátékos legyőzése után a magyarverő orosz top 10-essel is összecsaphat

A nyolcaddöntő Bondárnak is új terület lesz WTA 1000-es versenyen, miután 7:6, 6:1-re nyert Samson ellen.

Udvardy után Gálfi sem bírt az orosz tinisztárral

Bondár igazi bravúrja a második fordulóban aratott siker volt, amikor az ukrán Elina Szvitolinát verte. A nyolc közé jutásért újra top 10-es rivális, Mirra Andrejeva vár rá, az orosz tinisztár ugyanis Udvardy Panna után Gálfi Dalma ellen sem veszített játszmát (6:3, 6:2).

Marozsán Medvegyev ellen

A spanyol fővárosban a férfiak versenye is zajlik. Itt Marozsán Fábián van még versenyben a magyarok közül, szombat este játssza második fordulós mérkőzését a hetedik kiemelt, de a salakot egyáltalán nem szívelő Danyiil Medvegyev ellen.