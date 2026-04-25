Bondár Anna az ukrán éljátékos legyőzése után a magyarverő orosz top 10-essel is összecsaphat

Bondár Anna karrierje során először bejutott egy WTA 1000-es torna nyolcaddöntőjébe, a magyar teniszező szombaton a cseh Laura Samson ellen nyert 7:6, 6:1-re Madridban. Bondár következő ellenfele a kilencedik kiemelt Mirra Andrejeva lesz, aki egymás után harmadszor néz szembe magyar riválissal: Udvardy Panna korábbi legyőzése után szombaton Gálfi Dalma ellen is két játszmában (6:3, 6:2) nyert.

Koczó Dávid
2026. 04. 25. 15:22
Bondár Anna Madridban először vert top 10-es játékost (Elina Szvitolina), s első WTA 1000-es nyolcaddöntőjében újabb élversenyző, Mirra Andrejeva vár rá Fotó: AFP/Filipe Amorim
A nyolcaddöntő Bondárnak is új terület lesz WTA 1000-es versenyen, miután 7:6, 6:1-re nyert Samson ellen.

Udvardy után Gálfi sem bírt az orosz tinisztárral  

Bondár igazi bravúrja a második fordulóban aratott siker volt, amikor az ukrán Elina Szvitolinát verte. A nyolc közé jutásért újra top 10-es rivális, Mirra Andrejeva vár rá, az orosz tinisztár ugyanis Udvardy Panna után Gálfi Dalma ellen sem veszített játszmát (6:3, 6:2).

Marozsán Medvegyev ellen

A spanyol fővárosban a férfiak versenye is zajlik. Itt Marozsán Fábián van még versenyben a magyarok közül, szombat este játssza második fordulós mérkőzését a hetedik kiemelt, de a salakot egyáltalán nem szívelő Danyiil Medvegyev ellen.

 

