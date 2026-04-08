Lenullázták, újra előjött a dühöngő őrült a korábbi világelső oroszból

Az orosz teniszező karrierjében sok különös jelenetet láttunk már, de amit Monte-Carlóban művelt, arra nehéz józan magyarázatot találni. Medvegyev 6:0, 6:0-ra kapott ki Matteo Berrettini ellen, tehát adogatóként sem volt képes játékot nyerni. Nem véletlenül: az első szervái mindössze 36 százalékban mentek be, második adogatás mögött alig nyert pontot, a labdamenetekben pedig három nyerő ütés mellé 27 ki nem kényszerített hibát termelt. Medvegyev sosem szerette a salakot, de ezt a statisztikát képtelenség csakis a borításra kenni.

Danyiil Medvegyev az ütőjén vezette le a mérgét, 6:0, 6:0-ra kapott ki Berrettinitől Monte-Carlóban. A korábbi világranglista-első orosz gyakran elveszti a fejét Fotó: VALERY HACHE / AFP

A teljesen szétesett játékához tökéletesen illett az idegösszeomlás is: a második szett elején, amikor újra elbukta az adogatását, ripityára törte, hétszer vágta az ütőjét a monacói salakhoz. Ez persze nem idegen tőle, Medvegyevvel gyakran megesik, hogy a feszültség látványos dühkitörésben tör utat magának.

A világranglista éléről 2025-ben a szakadékba

Danyiil Medvegyev éveken át viszonylag stabil játékosnak számított, a Grand Slam-tornákon rendre eljutott a legjobb 16-ig, 2021-es US Open-győzelme mellett ötször volt döntős, további három alkalommal elődöntős.

Mi több, Medvegyev 2022 elején 16 héten át vezette a világranglistát. Akár ő is lehetett volna a Federer, Nadal, Djokovics trió egyik utódja.

Tavaly aztán látványosan összeomlott. Az Australian Openen már a második fordulóban búcsúzott, a többi Grand Slam-torna még ennél is fájdalmasabban alakult: a Roland Garroson, Wimbledonban és a US Openen egyaránt az első forduló jelentette a végállomást. Az orosz a ranglistán a 13. helyig csúszott vissza.

Úgy tűnt, Medvegyev 2026-ban újra magára talál

Ehhez képest 2026 eleje már egyértelmű javulást hozott. Medvegyev ugyan nem kezdte hibátlanul az új szezont, de a kemény pályás tornákon ismét látszott rajta, hogy képes komoly eredményekre. Az idei teljesítménye eddig röviden így néz ki: