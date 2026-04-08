Lenullázták, újra előjött a dühöngő őrült a korábbi világelső oroszból

Danyiil Medvegyev pályafutása egyik legmegalázóbb vereségét szenvedte el Monte-Carlóban: Matteo Berrettini 49 perc alatt 6:0, 6:0-ra intézte el a tenisz jelenlegi világranglistáján 10. oroszt. A meccs nemcsak az eredmény miatt volt sokkoló, hanem azért is, mert Medvegyev a teljes szétesés jeleit mutatta: a második szett elején hétszer csapta az ütőjét a salakhoz, mintha megint előbújt volna belőle a pályán gyakran önmagát is felőrlő dühöngő figura.

2026. 04. 08. 14:15
Danyiil Medvegyev sokadszorra fordult ki magából Fotó: VALERY HACHE Forrás: AFP
Az orosz teniszező karrierjében sok különös jelenetet láttunk már, de amit Monte-Carlóban művelt, arra nehéz józan magyarázatot találni. Medvegyev 6:0, 6:0-ra kapott ki Matteo Berrettini ellen, tehát adogatóként sem volt képes játékot nyerni. Nem véletlenül: az első szervái mindössze 36 százalékban mentek be, második adogatás mögött alig nyert pontot, a labdamenetekben pedig három nyerő ütés mellé 27 ki nem kényszerített hibát termelt. Medvegyev sosem szerette a salakot, de ezt a statisztikát képtelenség csakis a borításra kenni.

Danyiil Medvegyev az ütőjén vezette le a mérgét, 6:0, 6:0-ra kapott ki Berrettinitől Monte-Carlóban. A korábbi világranglista-első orosz gyakran elveszti a fejét Fotó: VALERY HACHE / AFP

A teljesen szétesett játékához tökéletesen illett az idegösszeomlás is: a második szett elején, amikor újra elbukta az adogatását, ripityára törte, hétszer vágta az ütőjét a monacói salakhoz. Ez persze nem idegen tőle, Medvegyevvel gyakran megesik, hogy a feszültség látványos dühkitörésben tör utat magának.

A világranglista éléről 2025-ben a szakadékba

Danyiil Medvegyev éveken át viszonylag stabil játékosnak számított, a Grand Slam-tornákon rendre eljutott a legjobb 16-ig, 2021-es US Open-győzelme mellett ötször volt döntős, további három alkalommal elődöntős.

Mi több, Medvegyev 2022 elején 16 héten át vezette a világranglistát. Akár ő is lehetett volna a Federer, Nadal, Djokovics trió egyik utódja.

Tavaly aztán látványosan összeomlott. Az Australian Openen már a második fordulóban búcsúzott, a többi Grand Slam-torna még ennél is fájdalmasabban alakult: a Roland Garroson, Wimbledonban és a US Openen egyaránt az első forduló jelentette a végállomást. Az orosz a ranglistán a 13. helyig csúszott vissza.

Úgy tűnt, Medvegyev 2026-ban újra magára talál

Ehhez képest 2026 eleje már egyértelmű javulást hozott. Medvegyev ugyan nem kezdte hibátlanul az új szezont, de a kemény pályás tornákon ismét látszott rajta, hogy képes komoly eredményekre. Az idei teljesítménye eddig röviden így néz ki:

  • Brisbane – tornagyőzelem
  • Australian Open – nyolcaddöntő
  • Rotterdam – korai kiesés
  • Doha – gyenge szereplés
  • Dubaj – tornagyőzelem
  • Indian Wells – döntő
  • Miami – korai búcsú
  • Monte-Carlo – kiesés az első meccsén, 0:6, 0:6 Berrettini ellen
Mint aki jól végezte a dolgát… Medvegyev idővel lecsillapodott
Mint aki jól végezte a dolgát… Medvegyev idővel lecsillapodott Fotó: VALERY HACHE / AFP

Ez a sor így együtt azt mutatja, hogy Medvegyev 2026-ban összességében ismét felfelé ívelő pályára állt. Dubajban címet nyert, Indian Wellsben döntőt játszott, és ezekkel az eredményekkel visszakapaszkodott a top 10-be, jelenleg a világranglista 10. helyén áll. Vagyis az idei szezon összképe kifejezetten biztató volt – egészen addig, amíg meg nem érkezett a salakszezon, és vele együtt ez a megalázó monte-carlói pofon.

Monte-Carlo hozadéka: frusztrálja a salak

Medvegyev saját bevallása szerint is elsősorban kemény pályás játékos, ezt a pályafutása íve is tökéletesen igazolja.

Legnagyobb sikere mindmáig a 2021-es US Open-győzelme, amikor a döntőben Novak Djokovicsot verte meg, megfosztva a szerbet a naptári Grand Slamtől. Salakon ezzel szemben a Roland Garroson a negyeddöntő a legjobb eredménye, még 2021-ből.

Éppen ezért jogos a kérdés: van-e egyáltalán értelme salakon erőltetni? Nyilván egy topjátékos nem engedheti meg magának, hogy a szezon egy részét elengedje, de Medvegyev esetében egyre inkább úgy tűnik, hogy a salak nem egyszerűen gyengébb terep, hanem olyan közeg, amely újra és újra előhívja a frusztrációját, lerombolja az önbizalmát, és teljesen kifordítja önmagából. Monte-Carlo most azt mutatta meg, hogy hiába javult fel 2026-ban, a salakon továbbra is impotens.

 

