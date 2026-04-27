Bondár Anna

Bondár Anna meccslabdákat hárított az orosz tinisztár ellen, aki a bűzre panaszkodott

Bondár Anna megnyerte az első játszmát a kilencedik kiemelt Mirra Andrejeva ellen a madridi WTA 1000-es tenisztorna nyolcaddöntőjében, az orosz tinisztár azonban fordított. Bondár Anna a szakadék széléről, döntő szett 1:5-ről még visszakapaszkodott, de végül 6:7, 6:3, 7:6-ra kikapott, így véget ért a nagyszerű menetelése.

Koczó Dávid
2026. 04. 27. 18:07
Bondár Anna fantasztikusan játszik a madridi WTA 1000-es tenisztornán, Elina Szvitolina legyőzése után Mirra Andrejeva ellen meccslabdákat is hárított, de végül kiesett
Bondár Anna fantasztikusan játszik a madridi WTA 1000-es tenisztornán, Elina Szvitolina legyőzése után Mirra Andrejeva ellen meccslabdákat is hárított, de végül kiesett
A második játszmában a magyar teniszező az első adogatójátékában bréklabdákat hárított, később Andrejeva a pályán érezhető bűzre panaszkodott a játékvezetőnél.

Bondár szempontjából 2:3-nál az orosz aztán már élt a lehetőséggel. Andrejeva ezúttal megőrizte az előnyét, 6:3-mal kiegyenlített.

A döntő játszmában még nagyobb különbség alakult ki a két teniszező között, ebben kétszer is elvette Bondár adogatójátékát Andrejeva, aki 5:1-re ellépett.

Amikor az orosz már a továbbjutásért szervált, akkor Bondár visszazárkózott, majd miután adogatóként meccslabdát is hárított, újra brékelt, azaz 5:5-re kiegyenlített.

Bondár ezzel elkerülte a korábbi világelső, Oszaka Naomi sorsát, aki 6:7, 6:3, 6:2-re kapott ki a mostani világranglista-első Arina Szabalenka ellen, Andrejeva pedig azt ismételgette a székén: „Nem vagyok bajnok. Ki fogok kapni.”

Végül nem lett igaza: a kifakadása után Andrejeva a tie breaket simán kiharcolta, azt pedig, összességében a harmadik mérkőzéslabdáját kihasználva, 7-5-re megnyerte, így végül nagy nehezen folytatta a magyarok elleni sikersorozatát.

Bondár Anna madridi menetelése drámai meccsen véget ért, s miután több magyar teniszező nem maradt versenyben, a negyeddöntőben Andrejevára a 24. kiemelt kanadai Leylah Fernandez vár.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
