Az Optima-sztoriról és az „eltűnt pénzről” árultak el fontos részleteket a kecskeméti egyetemen

Sokan MNB-botrányként hivatkoznak erre az esetre. A Magyar Nemzeti Bank kapcsán a kuratóriumi elnök leszögezte, hogy a jegybank és a kecskeméti főiskola – később egyetem – között mecénási kapcsolat alakult ki.

Ekkor az egyetem alapítványa még nem is létezett, amely később 144 milliárd forintot kapott a költségvetésből. Ebből első lépésként megvásárolták a Kedo céget, magyarul a CAMPUS-t, a fennmaradó 127,5 milliárd forintot pedig 2,5 százalékos Optima-kötvénybe fektették.

Ez valóban jó befektetésnek tűnt akkoriban?

Az ÁSZ a jelentésében alacsony kamatozásúnak minősítette az egyetem ezen befektetését. Dr. Boross Ildikó igazságügyi szakértőt kért fel arra, hogy megállapítsa, mennyire volt piacképes és reális akkoriban, tehát 2021-ben ez a 2,5 százalékos kamatozás. Azt a választ kapta, hogy ez megfelelt az akkori piaci viszonyoknak.

A CAMPUS II. projektnek eredetileg 2024 nyarára kellett volna befejeződnie. Az építkezés 2023-ban lassult le, méghozzá azért, mert „az Optimának elfogyott a pénze, tehát forráshiányra hivatkoztak”– ahogyan mondta dr. Boross Ildikó, aki hozzátette, ez a mostani szemüvegen keresztül nézve azért furcsa, mert csak 2024-ben 140 milliárdot költöttek olyan MNB-hez is köthető beruházásokra – például a Váci úti székházra –, amelyek hozamot nem termelnek. „2023 év végétől lapátolták ki a legtöbb pénzt” – mondta a kuratóriumi elnök.

Dr. Boross Ildikó szerint az Optima belső köre a bűnös

A kuratóriumi elnök közölte, már 2024-ben megindultak azok a tárgyalások, hogy hogyan számolnak el és hogyan kapja vissza a pénzt a kecskeméti alapítvány. Az elnök szerint az Optima a jelentéseiben és a beszámolóiban 2024-től kezdve folyamatosan „átvágta” az egyetem alapítványának kuratóriumát. Arra a kérdésre, hogy akkor ki a bűnös, dr. Boross Ildikó úgy fogalmazott, hogy az „Optima-kör biztosan, és az MNB felelősségét is meg kell vizsgálni az ügyben”.

Nagyon ideges vagyok, amikor Matolcsy György úr kiáll és azt mondja, hogy az eszközérték megvan, mert nem eszközértéknek kellett volna meglennie, hanem likvid vagyonnak, vagy olyan szabadon lévő vagyontárgynak, amelyre bankhitel vehető fel és refinanszírozni tudta volna a kötvényen alapuló követelést. Hogy miért? Mert erre vállalt kötelezettséget az Optima. Nem hiszem el, hogy a Magyar Nemzeti Bank ezekről az ügyletekről ne tudott volna.

Vagy ha tudott róluk és engedélyezte, akkor azért van felelősségük,

vagy ha nem tudott róluk, mert elmulasztotta az ellenőrzési kötelezettségét, akkor azért van felelőssége az ügyben.

Nagyon nem szeretném, ha ebben az ügyben ártatlan emberek vagy hasznos idióták lennének meghurcolva. A kecskeméti Neumann János Egyetem Alapítványa csak azt láthatta, amiről az Optima beszámolt a nyilvános tőzsdei jelentések alapján

– nyilatkozta a kuratóriumi elnök.