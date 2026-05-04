Klopp és a Real Madrid? Rossz párosítás lenne a legendás játékos szerint

Ebbe korunk egyik legtehetségesebb fiatal edzőjének, Xabi Alonsónak is beletört a bicskája. Azok után, hogy a Bayer Leverkusennel duplázott, a Bundesligában veretlenül megszerzett bajnoki címmel tette le a névjegyét, a Real Madridnál alig kapott időt, fél év után kipenderítették. Az eredményekkel sem voltak elégedettek a blancók, de a hírek szerint a spanyol vezetőedző elveszítette az öltözőt, elsősorban Vinícius Júniorral nem találta a közös hangot.

– Xabi Alonso esetében is ezt láthattuk. A helyzet kulcsa az, hogy edzőként elég elismertséget szereztél-e ahhoz, hogy elfogadtassad magad a játékosokkal, kordában tartsd a nagy sztárokat, és közben meggyőzd őket az általad kitalált rendszerről – tette hozzá Kahn.

Kloppnak Szalahhal sem volt egyszerű dolga

Klopp elismertsége nem is lehet kérdés, azonban ő a Real Madridéhoz hasonló kerettel még sosem dolgozott. Mohamed Szalahból például ő csinált szupersztárt, de elmondása szerint még így sem volt egyszerű kezelni az egyiptomi szélsőt, akit nem szívesen cserélt le a meccseken, mert arra mindig bosszankodás lett volna a játékos reakciója.

De ő csak egy volt a Liverpool keretéből, a spanyoloknál ezt csomagban kapná Klopp.