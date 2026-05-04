Real MadridJürgen KloppXabi Alonso

Klopp és a Real Madrid? Rossz párosítás lenne a legendás játékos szerint

Hiába cáfolta már számtalanszor, hogy a Real Madridhoz tartana, Jürgen Klopp neve továbbra is gyakran felmerül a spanyolok lehetséges következő edzőinek listáján. Most honfitársai elemezték a német szakember helyzetét, és Oliver Kahn kifejtette, szerinte Klopp miért nem passzol a királyi gárdához.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 10:00
Oliver Kahn Jürgen Klopp (képünkön) helyében kétszer is meggondolná a Real Madridhoz való csatlakozást Fotó: EDUARDO CARMIM Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
– Nem tudom, hogy Jürgen Klopp helyében vállalnám-e a feladatot. Vajon a Real Madrid és Jürgen Klopp illenek egymáshoz? Ha mélyebben belegondolunk: Jürgen egy olyan ember, aki szeret fejleszteni, aki szeret építkezni. Emellett egy bizonyos rendszert követ, amelyet elképzelt a fejében. A Real Madrid viszont nagyon eltér ettől. 

A Real Madrid egyének, szupersztárok gyülekezete, akiknek nem lenne ínyükre, ha rendszerbe szorítanák őket

– mutatott rá a korábbi kapus.

Ebbe korunk egyik legtehetségesebb fiatal edzőjének, Xabi Alonsónak is beletört a bicskája. Azok után, hogy a Bayer Leverkusennel duplázott, a Bundesligában veretlenül megszerzett bajnoki címmel tette le a névjegyét, a Real Madridnál alig kapott időt, fél év után kipenderítették. Az eredményekkel sem voltak elégedettek a blancók, de a hírek szerint a spanyol vezetőedző elveszítette az öltözőt, elsősorban Vinícius Júniorral nem találta a közös hangot.

– Xabi Alonso esetében is ezt láthattuk. A helyzet kulcsa az, hogy edzőként elég elismertséget szereztél-e ahhoz, hogy elfogadtassad magad a játékosokkal, kordában tartsd a nagy sztárokat, és közben meggyőzd őket az általad kitalált rendszerről – tette hozzá Kahn.

Kloppnak Szalahhal sem volt egyszerű dolga

Klopp elismertsége nem is lehet kérdés, azonban ő a Real Madridéhoz hasonló kerettel még sosem dolgozott. Mohamed Szalahból például ő csinált szupersztárt, de elmondása szerint még így sem volt egyszerű kezelni az egyiptomi szélsőt, akit nem szívesen cserélt le a meccseken, mert arra mindig bosszankodás lett volna a játékos reakciója.

De ő csak egy volt a Liverpool keretéből, a spanyoloknál ezt csomagban kapná Klopp.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
