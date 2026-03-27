Klopp felfedte, milyen volt valójában Szalahhal együtt dolgozni

Mohamed Szalah mindenképpen a legnehezebb liverpooli idényét éli meg, minden eddiginél kevesebb gólt szerez és a csapattársait is ritkábban szolgálja ki. Ennek eredményeként az ősszel többször megtörtént, hogy csak a kispadon kezdett, esetleg be sem cserélték egy-egy meccsen. Ő ilyesmihez nincs hozzászokva, Jürgen Klopp edzősködésének idején elképzelhetetlen volt, hogy ne legyen végig a pályán, így tavaly decemberben egy interjúban látványosan kifakadt, és elmondta, elhidegültek egymástól Arne Slottal. Sokan már akkor úgy vélekedtek, innen nem lesz visszaút az egyiptomi klasszisnak, és tavalyi szerződéshosszabítása ellenére már a télen továbbáll. Ez végül nem történt meg, azóta rendszeresen játszik, a búcsú mégsem várat sokáig magára: Szalah kedden bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a klubot.

Gyönyörű pillanatokat is megélt együtt Szalah és Klopp, például a Barca elleni fordítást a BL elődöntőjében Fotó: Xinhua / eyevine / NORTHFOTO

Klopp visszatért Liverpoolba

Bár az előzmények alapján aligha jelent meglepetést ez a lépés, mégis hideg zuhanyként érte a szurkolókat, hogy a Vörösök történetének harmadik legeredményesebb játékosától (eddig 435 mérkőzésen 255 gól és 122 gólpassz) hamarosan el kell köszönniük a szélsőtől. Azért nem volt akkora a sokk, mint 2024-ben, amikor Klopp úgy döntött, hogy közel kilenc idény után távozik. A már a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó kedvenc a napokban épp visszatért Angliába, szombaton a Liverpool és a Borussia Dortmund legendáinak összecsapásán vesz részt, amelyen Kenny Dalglish edzői stábjának tagja lesz.