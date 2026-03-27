Klopp felfedte, milyen volt valójában Szalahhal együtt dolgozni

Megrázta Liverpoolt egy keddi bejelentés, amikor Mohamed Szalah közölte, hogy érvényes szerződése ellenére az idény végén elköszön a klubtól. Egykori liverpooli mestere, Jürgen Klopp éppen a városba érkezett, és elmondta a véleményét az Anfield egyiptomi királyáról, beszélt a közös munkáról és arról, hogy mit hozhat a jövő Szalahnak.

2026. 03. 27. 10:30
Klopp ritkán cserélte le Szalahot, erre több oka is volt Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Mohamed Szalah mindenképpen a legnehezebb liverpooli idényét éli meg, minden eddiginél kevesebb gólt szerez és a csapattársait is ritkábban szolgálja ki. Ennek eredményeként az ősszel többször megtörtént, hogy csak a kispadon kezdett, esetleg be sem cserélték egy-egy meccsen. Ő ilyesmihez nincs hozzászokva, Jürgen Klopp edzősködésének idején elképzelhetetlen volt, hogy ne legyen végig a pályán, így tavaly decemberben egy interjúban látványosan kifakadt, és elmondta, elhidegültek egymástól Arne Slottal. Sokan már akkor úgy vélekedtek, innen nem lesz visszaút az egyiptomi klasszisnak, és tavalyi szerződéshosszabítása ellenére már a télen továbbáll. Ez végül nem történt meg, azóta rendszeresen játszik, a búcsú mégsem várat sokáig magára: Szalah kedden bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a klubot.

Gyönyörű pillanatokat is megélt együtt Szalah és Klopp, például a Barca elleni fordítást a BL elődöntőjében
Gyönyörű pillanatokat is megélt együtt Szalah és Klopp, például a Barca elleni fordítást a BL elődöntőjében Fotó: Xinhua / eyevine / NORTHFOTO

Klopp visszatért Liverpoolba

Bár az előzmények alapján aligha jelent meglepetést ez a lépés, mégis hideg zuhanyként érte a szurkolókat, hogy a Vörösök történetének harmadik legeredményesebb játékosától (eddig 435 mérkőzésen 255 gól és 122 gólpassz) hamarosan el kell köszönniük a szélsőtől. Azért nem volt akkora a sokk, mint 2024-ben, amikor Klopp úgy döntött, hogy közel kilenc idény után távozik. A már a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó kedvenc a napokban épp visszatért Angliába, szombaton a Liverpool és a Borussia Dortmund legendáinak összecsapásán vesz részt, amelyen Kenny Dalglish edzői stábjának tagja lesz.

Klopp Szalah 2017-es érkezésétől kezdve 2024-ig dolgozott együtt Szalahhal, jól ismeri az egyiptomit. A visszatérése alkalmával interjút adott, felfedte, milyen volt a közös munka.

– Öröm és kihívás. Kemény munka mindkét fél részéről és hihetetlen eredmények. Szinte minden volt. Biztos vagyok abban, hogy Mo életében volt egy olyan pillanat, amikor ilyesmiről álmodott, de én el sem tudtam képzelni, hogy ilyesmi lehetséges. A számok, amiket produkált, és a teljesítmény, amit nyújtott — ezek némelyike örökre felülmúlhatatlan marad – állapította meg Klopp, és elárulta, Szalah sosem állt le, csillapíthatatlan volt az éhsége. 

A nyári szünet után minden évben egy új készséggel vagy ötlettel a tarsolyában tért vissza, és ez működött.

Szalah szemei előtt csak a gólok lebegtek

A német szakember elmondta, a 33 éves játékos a leigazolásakor még attól tartott, találnak-e helyet neki a pályán, mert a jobbszélső pozíciójában akkor még Sadio Mané tündökölt, akivel kesőbb – Roberto Firminóval kiegészülve – minden idők egyik legfélelmetesebb támadótrióját alkották. Szalahhal azóta óriásit fordult a világ, mint ahogy ezt fent említettük, személyes sértésnek vette, ha az edzője le merte cserélni.

– A világ éveken keresztül legjobb támadótriójának tagja volt, és ő volt az, aki a legjobb számokat produkálta. Ez sokat elmond – méltatta Klopp az egyiptomit. – Mindegyiküknek megvoltak a maguk erősségei, ő volt a befejező. Ezt mindenkinél jobban akarta. Mindig a gólok lebegtek a szeme előtt. Nem hiszem, hogy ezt meg tudod tanulni, ez benned van.

Ezért is volt kihívás vele dolgozni. Mert ha nyolcvanhét perc után lecserélted, és rád nézett, tükröződött az arcán az üzenet, hogy lőhetett volna még három gólt az utolsó öt percben. Ez sosem volt könnyű.

Szalah a bejelentése után Klopp-pal is beszélt. – Tegnap este váltottunk néhány üzenetet. Remélem, hogy kiélvezi az idény hátralevő részét. Mo csak akkor élvezi a meccseket, ha gólokat szerez és nyer, így értettem, hogy élvezze. Azt is remélem, hogy az utolsó meccsnapon mindegyikőtök mosolyogni fog, boldog és hálás lesz, hogy valamilyen módon részese lehetett az egyik legelképesztőbb karriernek. Ahonnan jött, amin keresztülment és amit adott nekünk, mindez elképesztő.

Klopp nehezen tudja elképzelni, hogy bárki túlszárnyalná Szalah számait a következő évtizedekben. Mint mondta, a valaha volt egyik legnagyobb játékos hagyja el Liverpoolt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu