Slot marad, de Szalah sokadmagával költözhet Liverpoolból – ki menti meg a csapatot?

Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

Az elmúlt nyarak a változásokról szóltak Liverpoolban, most sem lesz másképp. Tavaly nagy volt a játékosmozgás, és idén is lesznek változások e tekintetben is, de még vezetői szinten is. Szaúd-Arábiából ugyanis a Liverpool két fontos láncszemét is csábítják.

2026. 03. 25. 19:13
Arne Slot vezetőedzőt megtarthatja a Liverpool, de más vezetők továbbállhatnak Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
2023 nyarán Jürgen Klopp újraépítette a Liverpool középpályáját, ekkor érkezett többek között Szoboszlai Dominik is, míg több nagy név távozott. 2024-ben, közel kilenc év után maga Klopp mondott le, Arne Slot került a helyére, Richard Hughes lett az új sportigazgató, Michael Edwards pedig a futballért felelős vezérigazgató. 2025-ben, a bajnoki cím megnyerése után példátlan költekezésbe kezdett a klub, hogy megépítse a jövő csapatát.

Mohamed Szalah mellett lehetnek még további liverpooli távozók (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

2026 nyara csendesebbnek ígérkezett, még ha vannak is lyukak, amelyeket nem ártana betömni a keretben. És mint az kedden kiderült, nemcsak toldozni-foltozni kell majd, hanem nagy űrt betölteni, hiszen az elmúlt kilenc évben a Liverpoolt a vállán cipelő, a csapatot a góljaival oly gyakran megmentő Mohamed Szalah az idény végeztével továbbáll. Éppen az egyiptomi szélső formahanyatlása is hozzájárult ahhoz, hogy a Vörösök ebben az évadban visszaestek, hiszen az együttesnek gyakran nehezére esik a gólszerzés.

Slot marad Liverpoolban

Nem elképzelhetetlen, hogy az Anfield királya mellett más játékosok is távoznak, a csapat szenvedése pedig táptalajt adott azoknak a pletykáknak, hogy Arne Slot liverpooli pályafutásának is gyorsan vége szakadhat. Már november óta azt találgatja a szigetországi sajtó, hogy meddig tűri még a vezetőség a liverpooli botlásokat, de a klubhoz közeli újságírók éppen a napokban számoltak be arról, hogy egyelőre nincs tervben a holland tréner leváltása – az okokat ebben a cikkben foglaltuk össze. Most a The Independent is ezt erősítette meg. Mint írták, a főnökei szerint vannak enyhítő körülmények, amikor Arne Slot munkáját kell értékelni, egyrészt a sérülésekből bőséggel kijutott a Vörösöknek, másrészt Diogo Jota tragikus halálán sem egyszerű túllépni a játékosoknak.

Hughes, Edwards és Szalah együtt költözik?

Továbbá az is javíthatja Slot maradási esélyeit, ha már az említett Hughes és Edwards távozna a klubtól – feltételezve, hogy nem akarnak minden posztra új szereplőt keresni a nyáron. A The Independent ugyanis arról is beszámolt, hogy a Liverpool sportigazgatóját és futballért felelős vezérigazgatóját Szaúd-Arábiából csábítják. Korábbi alkalmazottjukat, Edwardsot azért hívták vissza a Vörösök, hogy egy multiklubmodellt vázoljon a tulajdonos, a Fenway Sports Group elé, viszont a Liverpool márciusban sutba dobta ezt a tervet, miután nem találtak megfelelő klubokat a célra. Edwards fő feladatából így semmi sem lesz, és új kihívások után nézhet, akár a Közel-Keleten is. A egyik legelismertebb átigazolási szakértője a szaúdi liga egészét felügyelhetné, vagy egy adott klubnál dolgozhatna. Hughest pedig ideális jelöltnek tartják, hogy az al-Hilal átigazolási részlegén dolgozzon.

A The Independent felveti, hogy a két szakember megszerzése akár ahhoz is vezethetne, hogy Szalah is Szaúd-Arábiában kötne ki. Évek óta kerülgetik az egyiptomi klasszist, aki viszont kitartott Liverpool mellett, illetve továbbra is a Bajnokok Ligájában akart játszani. Szalah egyelőre nem tudja, hogy hol folytatja, csak annyi biztos, hogy távozik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekavh

Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

