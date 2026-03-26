Szívbe markoló fotó Szalah távozása után – hova lett Jürgen Klopp Liverpoolja?

Mohamed Szalah a Liverpool történetének egyik legjobb játékosa, nála csak Ian Rush és Robert Hunt lőtt több gólt a Vörösök színeiben. A Liverpool elmúlt években történő újbóli felemelkedése a 33 éves egyiptomi nélkül aligha történt volna meg, akinek a mostani már a kilencedik idénye a klubnál. És az utolsó is. Szalah kedden jelentette be, hogy a mostani idény végén távozik a klubtól, így 2026-ban véget ér a különleges utazás. A döntés várható volt, főleg az idei visszaesése után, de mégis megrázta a hír a futballvilágot, innentől minden Liverpool-meccsel közelebb kerülünk a búcsúhoz.

Mohamed Szalah távozása után már csak hárman maradtak, akik még a 2019-e Bajnokok Ligája-győztes csapatból maradtak Fotó: X/ESPN FC

S ha már búcsú, fájdalmas pillanat ez abból a szempontból is a Liverpool szurkolóinak, hogy a 2019-ben Bajnokok Ligája-győztes csapatból hamarosan mindenki távozik, amikor ez megtörténik, akkor már tényleg kijelenthető lesz: ez már nem Jürgen Klopp együttese.

A Tottenham ellen 2-0-ra megnyert madridi fináléban a Liverpool kezdőcsapata a következő volt: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Wijnaldum – Szalah, Roberto Firmino, Mané.

Szalah bejelentése után mindössze Alisson, Virgil van Dijk és Andy Robertson marad a Liverpoolnál, mindez jelzi, már hét év eltelt azóta, hogy az angol klub legutóbb Európa trónjára ült fel.

Szalah borítja a dominót? Újabb távozó lehet

S könnyen lehet, hogy ez az idény végéig még változni fog – Robertsonra gondolva. A skót balhátvéd számára a mostani idény abból a szempontból különleges, hogy a válogatottjával kijutott a nyári világbajnokságra, ugyanakkor a Liverpoolnál Kerkez Milos érkeztével háttérbe szorult, kevesebb játéklehetőséget kap. Januárban nem is állt messze a távozástól, a Premier League-ben a kiesés ellen menekülő Tottenham jelentkezett be érte, a felek elvileg már meg is állapodtak, csakhogy a Liverpool megfúrta az üzletet, ugyanis az AS Románál kölcsönben játszó görög balhátvédet – aki márciusban a magyar válogatott ellen is játszhat – Kosztasz Cimikaszt nem tudta visszahívni.

Robertson szerződése 2026 nyaráig szól, így abszolút nem földtől elrugaszkodott gondolat, hogy Szalahhoz hasonlóan, ő is egy érzelmes videóban jelenti be a távozását.

A skót egyébként szoros kapcsolatot ápol az egyiptomival, ennek hangot is adott búcsúzkodó bejegyzésében.