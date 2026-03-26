Szívbe markoló fotó Szalah távozása után – hova lett Jürgen Klopp Liverpoolja?

A Liverpool szurkolói sokáig nem fogják elfelejteni a kedd estét, amikor Mohamed Szalah a közösségi médiában közzétett egy videót, hogy bejelentse, az idény végén kilenc év után távozik szeretett csapatától. A korszakos legenda búcsúja azt is jelenti, egyre távolabb vagyunk attól, hogy a mai Liverpoolt még valamennyire Jürgen Klopphoz kössük. Mindezt egy fotó is igazolja, amely a 2019-es Bajnokok Ligája-döntője előtt készült a győztes Liverpoolról.

Perlai Bálint
2026. 03. 26. 5:20
Mohamed Szalah távozásával újabb lépést tettünk afelé, hogy Jürgen Klopp Liverpooljáról már múlt időben beszéljünk
Mohamed Szalah a Liverpool történetének egyik legjobb játékosa, nála csak Ian Rush és Robert Hunt lőtt több gólt a Vörösök színeiben. A Liverpool elmúlt években történő újbóli felemelkedése a 33 éves egyiptomi nélkül aligha történt volna meg, akinek a mostani már a kilencedik idénye a klubnál. És az utolsó is. Szalah kedden jelentette be, hogy a mostani idény végén távozik a klubtól, így 2026-ban véget ér a különleges utazás. A döntés várható volt, főleg az idei visszaesése után, de mégis megrázta a hír a futballvilágot, innentől minden Liverpool-meccsel közelebb kerülünk a búcsúhoz. 

Mohamed Szalah távozása után már csak hárman maradtak, akik még a 2019-e Bajnokok Ligája-győztes csapatból maradtak

S ha már búcsú, fájdalmas pillanat ez abból a szempontból is a Liverpool szurkolóinak, hogy a 2019-ben Bajnokok Ligája-győztes csapatból hamarosan mindenki távozik, amikor ez megtörténik, akkor már tényleg kijelenthető lesz: ez már nem Jürgen Klopp együttese. 

A Tottenham ellen 2-0-ra megnyert madridi fináléban a Liverpool kezdőcsapata a következő volt: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Wijnaldum – Szalah, Roberto Firmino, Mané. 

Szalah bejelentése után mindössze Alisson, Virgil van Dijk és Andy Robertson marad a Liverpoolnál, mindez jelzi, már hét év eltelt azóta, hogy az angol klub legutóbb Európa trónjára ült fel. 

Szalah borítja a dominót? Újabb távozó lehet

S könnyen lehet, hogy ez az idény végéig még változni fog – Robertsonra gondolva. A skót balhátvéd számára a mostani idény abból a szempontból különleges, hogy a válogatottjával kijutott a nyári világbajnokságra, ugyanakkor a Liverpoolnál Kerkez Milos érkeztével háttérbe szorult, kevesebb játéklehetőséget kap. Januárban nem is állt messze a távozástól, a Premier League-ben a kiesés ellen menekülő Tottenham jelentkezett be érte, a felek elvileg már meg is állapodtak, csakhogy a Liverpool megfúrta az üzletet, ugyanis az AS Románál kölcsönben játszó görög balhátvédet – aki márciusban a magyar válogatott ellen is játszhat – Kosztasz Cimikaszt nem tudta visszahívni.

Robertson szerződése 2026 nyaráig szól, így abszolút nem földtől elrugaszkodott gondolat, hogy Szalahhoz hasonlóan, ő is egy érzelmes videóban jelenti be a távozását. 

A skót egyébként szoros kapcsolatot ápol az egyiptomival, ennek hangot is adott búcsúzkodó bejegyzésében.

„Mohamed, köszönöm. Életünk legszebb kilenc évét tölthettük együtt, tele elképesztő emlékekkel a pályán és azon kívül is. Látni, ahogy a saját szakmádban a legjobbá és a Liverpool FC mezét valaha viselő egyik legnagyobb játékossá válsz, igazi élmény volt – és hatalmas megtiszteltetés, hogy ennek részese lehettem. A mentalitásod páratlan, és sokan példát vehetnének róla. Minden egyes nap hajtottad magad, és mindig többet követeltél magadtól és másoktól is.

Hatalmas élmény volt ennyi ideig együtt játszani veled, de még ennél is többet jelent, hogy a barátomnak hívhatlak. Megérdemled ezt a búcsút, ami tükrözi a státusodat a Liverpool FC-nél – a legnagyobb. Páratlan

– zárja Robertson a posztját.

Mi a helyzet a többi távozó Liverpool-játékossal?

Szalah jövőjéről egyelőre kár beszélni, annyit tudni, hogy a klub és a játékos megállapodása értelmében az idény végeztével felbontják a 2027-ig tartó szerződését, így ingyen távozhat. Azt azonban nem tudni, hogy hol folytatja, erről beszélt a játékos ügynöke is. De mi a helyzet a másik hét játékossal a madridi BL-döntő óta?

  • Joel Matip, 34 éves: A kameruni védő 2016-ban érkezett a Mersey-partra, 2024-ben távozott a klubtól 201 mérkőzés után. Matip egy ideig keresett új klubot, de nem talált, így 2024 októberében visszavonult a megindulásairól és grimaszairól ismert játékos.
  • Trent Alexander-Arnold, 27 éves: Sokan vizionálták neki, hogy a Liverpool lesz az egyetlen klubja karrierje során, ez viszont nem valósult meg. Az angol jobb-bekk nem hosszabbította meg 2025 nyarán lejárt szerződését, a Real Madrid hívására nem tudott nemet mondani. Ahol azért nem minden fenékig tejföl, télen sérülés miatt több hónapot ki kellett hagynia, legutóbb pedig edzésről történő késés miatt került ki a kezdőből.
  • Fabinho, 32 éves: A brazil védekező középpályás öt év után, 2023-ban igazolt el a Liverpooltól, a szaúdi al-Ittihad lett az új klubja, ahol a mai napig is játszik. A Liverpool egyébként jó üzletet kötött annó, hiszen 2018-ban 45 millió euróért vette meg a Monacótól, a szaúdiak évekkel később 46 milliót fizettek érte.
  • Jordan Henderson, 35 éves: A liverpooli csapatkapitány 2023-ban tizenkét év után távozott a klubtól, ami nagy visszahangot váltott ki, hiszen a szaúdi al-Ettifakhoz igazolt. Mindez azért volt érdekes, mert korábban kiállt az LMBTQ+ jogok mellett, ezt viszont semmibe vette, amikor Szaúd-Arábiába igazolt. Nem is tartott sokáig a közös munka, 2024 januárjában az Ajaxhoz került , jelenleg pedig a Brentofrd játékosa, és 35 évesen is számít rá Thomas Tuchel az angol válogatottnál. 
  • Georginio Wijnaldum, 35 éves: Úgy tűnik, a liverpooliaknak népszerű hely az al-Ettifak, ugyanis Wijanldum 2023 óta játszik itt. A középpályás 2021-ben távozott a Pooltól, utána még a PSG-ben és az AS Románál játszott, mielőtt a szaúdiak hívásának nem tudott nemet mondani.
  • Sadio Mané, 33 éves: A szenegáli 2022-ben 32 millióért igazolt el a Pooltól a Bayern Münchenhez, ahol csak egy évet töltött, majd Cristiano Ronaldo klubja, az al-Nasszr felé vette az irányt. Mané még mindig itt játszik, a mostani idényben 18 bajnoki meccsen hét gólt lőtt.
  • Roberto Firmino, 34 éves: A legendás támadótrió brazilja egy évvel később, 2023-ban távozott Angliából. Először a szaúdi al-Hilalhoz, majd 2025 nyarán a katari al-Saddhoz ment. Firmino is mondhatni már, hogy levezet, de azért így is tízgólos már a méltán híres katari élvonalban.

S persze ott van Jürgen Klopp. A német edzőlegenda épp a minap nyilatkozott a jövőjét illetően, jelenleg a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó szakember, aki kinevette azon híreszteléseket, hogy a Real Madrid megkereste őt. Van, ami nem változik, még ha Klopp Liverpoolja hamarosan a múlté is lesz.

Az említett BL-döntő összefoglalója:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Vida Ákos
idezojelekFriedrich Merz

A német demokrácia lassú halála

Vida Ákos avatarja

A valódi demokráciát helyreállító folyamat ismét a keleti tartományokban indulhat el és vezethet eredményre.

