Klopp új állást kapott, majd üzent a Realt kiáltó „idiótáknak”

A 2025-ben visszavonult Mats Hummelsszel, az MLS-ben levezető Thomas Müllerrel és a sikeredzővel, Jürgen Klopp-pal erősítette szakértői csapatát a vb-re a német Magenta TV. A hétfői bejelentést sajtótájékoztatóval kötötték össze, amelyen a legnagyobb figyelem Kloppra hárult. Hármuk közül az ő neve szerepel a legtöbbet a szalagcímekben, folyamatosak a találgatások, hogy a tavaly január óta a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó szakember visszatér-e az edzői léthez. Ő rendre nemmel felel, de az ügynöke, Marc Kosicke februárban arról beszélt, valószínűleg elvállalná, ha a német válogatott szövetségi kapitányának kérnék fel.

Mats Hummels, Jürgen Klopp és Thomas Müller televíziós szakértőként követi majd figyelemmel a vb-t (Fotó: DPA/Felix Horhager)

Klopp ezt nem erősítette meg:

– Tömören annyit mondanék, hogy most nem gondolkozom ilyesmiről. Ki tudja, hogy mit hoznak a következő évek. De egyáltalán nincsenek ilyen terveim – szögezte le az 58 éves tréner.

A Real Madrid nem kereste meg Kloppot

A másik visszatérő pletyka, hogy Klopp a Real Madridnál köthet ki. A spanyol gigász még nem nevezte ki a januárban menesztett Xabi Alonso végleges utódját. Átmenetileg Álvaro Arbeloa irányít, de ez vélhetően a nyáron megváltozik, és többször is a liverpooli kedvencet nevezték meg a fő jelöltként. Klopp szerint ebből semmi sem igaz, legalábbis az ő ajtaján senki sem kopogtatott a spanyoloktól. És ez a helyzet a városi rivális Atléticóval is, amellyel szintén összeboronálták már őt.

– Jó, hogy erről beszélünk. Mikor válik egy sztori valóban sztorivá? Amikor valaki fog egy papírt, és ír rá valamit? Vagy amikor van is valós alapja a leírtaknak? Minek kellett volna történnie? Talán, hogy a Real Madrid felhív egyszer, és Florentino Pérez megkérdezi, hogy mennek a dolgaim. Vagy talán az is elég, ha az OE24 (egy osztrák médium – a szerk.) – egy munkatársa, esetleg a mesterséges intelligencia – leír valami butaságot? Ez az agyamra megy. Fegyelmezettebbnek kellene lenni. Ostobaság az egész – magyarázta a német, hozzátéve, hogy a királyi gárda soha nem hívta fel őt, majd szarkasztikusan megjegyezte:

Átveszem az Atlético Madrid irányítását is, lehetőleg egyszerre viszem majd a kettőt. Bocs, Madrid, előbb fel kellene hívnotok.

Nincs tervben a Red Bulltól való távozás

Klopp igyekezett minden pletykát eloszlatni, így arra is kitért, hogy hamarosan távozhat a Red Bulltól, mert a cégóriás nem elégedett az eddigi eredményeivel, mint arról egy másik osztrák lap beszámolt. Ráadásul a sikeredző rengeteg más eseményen vesz részt, mint például a téli olimpián is feltűnt, ahelyett, hogy a Red Bull-csapatok mérkőzéseit figyelné.