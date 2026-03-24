Jürgen Kloppnémet válogatottReal Madrid

Klopp új állást kapott, majd üzent a Realt kiáltó „idiótáknak”

A német Magenta TV felkérte szakértőknek az ország jelenének futballnagyságait, így Jürgen Klopp, Mats Hummels és Thomas Müller is szerepet kap majd a nyári világbajnokság televíziós közvetítéseiben. A bejelentést követő sajtótájékoztatón mindhárman részt vettek, Klopp pedig természetesen nem kerülhette el a jövőjére vonatkozó kérdéseket, hiszen továbbra is ez foglalkoztatja a nagyérdeműt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 12:54
Jürgen Kloppnak elege van a találgatásokból
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2025-ben visszavonult Mats Hummelsszel, az MLS-ben levezető Thomas Müllerrel és a sikeredzővel, Jürgen Klopp-pal erősítette szakértői csapatát a vb-re a német Magenta TV. A hétfői bejelentést sajtótájékoztatóval kötötték össze, amelyen a legnagyobb figyelem Kloppra hárult. Hármuk közül az ő neve szerepel a legtöbbet a szalagcímekben, folyamatosak a találgatások, hogy a tavaly január óta a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó szakember visszatér-e az edzői léthez. Ő rendre nemmel felel, de az ügynöke, Marc Kosicke februárban arról beszélt, valószínűleg elvállalná, ha a német válogatott szövetségi kapitányának kérnék fel. 

Mats Hummels, Jürgen Klopp és Thomas Müller televíziós szakértőként követi majd figyelemmel a vb-t (Fotó: DPA/Felix Horhager)

Klopp ezt nem erősítette meg:

– Tömören annyit mondanék, hogy most nem gondolkozom ilyesmiről. Ki tudja, hogy mit hoznak a következő évek. De egyáltalán nincsenek ilyen terveim – szögezte le az 58 éves tréner.

A Real Madrid nem kereste meg Kloppot

A másik visszatérő pletyka, hogy Klopp a Real Madridnál köthet ki. A spanyol gigász még nem nevezte ki a januárban menesztett Xabi Alonso végleges utódját. Átmenetileg Álvaro Arbeloa irányít, de ez vélhetően a nyáron megváltozik, és többször is a liverpooli kedvencet nevezték meg a fő jelöltként. Klopp szerint ebből semmi sem igaz, legalábbis az ő ajtaján senki sem kopogtatott a spanyoloktól. És ez a helyzet a városi rivális Atléticóval is, amellyel szintén összeboronálták már őt.

– Jó, hogy erről beszélünk. Mikor válik egy sztori valóban sztorivá? Amikor valaki fog egy papírt, és ír rá valamit? Vagy amikor van is valós alapja a leírtaknak? Minek kellett volna történnie? Talán, hogy a Real Madrid felhív egyszer, és Florentino Pérez megkérdezi, hogy mennek a dolgaim. Vagy talán az is elég, ha az OE24 (egy osztrák médium – a szerk.) – egy munkatársa, esetleg a mesterséges intelligencia – leír valami butaságot? Ez az agyamra megy. Fegyelmezettebbnek kellene lenni. Ostobaság az egész – magyarázta a német, hozzátéve, hogy a királyi gárda soha nem hívta fel őt, majd szarkasztikusan megjegyezte:

Átveszem az Atlético Madrid irányítását is, lehetőleg egyszerre viszem majd a kettőt. Bocs, Madrid, előbb fel kellene hívnotok.

Nincs tervben a Red Bulltól való távozás

Klopp igyekezett minden pletykát eloszlatni, így arra is kitért, hogy hamarosan távozhat a Red Bulltól, mert a cégóriás nem elégedett az eddigi eredményeivel, mint arról egy másik osztrák lap beszámolt. Ráadásul a sikeredző rengeteg más eseményen vesz részt, mint például a téli olimpián is feltűnt, ahelyett, hogy a Red Bull-csapatok mérkőzéseit figyelné.

– Ugyanazok az idióták írták ezt is. A Salzburger Nachrichten újságírójának fogalma sincs semmiről. Egy elkezdi, aztán mindenki ezt fújja – zárta rövidre a kérdést.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.