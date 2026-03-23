Flick-féle szigor a Realnál: Arbeloa ezért penderítette ki a sztárját a csapatból

Trent Alexander-Arnold első idénye nem az elképzeléseinek megfelelően alakul a Real Madridnál. Még bő két hónap hátravan az utolsó hármas sípszóig, de az angol védő sérülés miatt már közel annyit hagyott ki, mint az e tekintetben legrosszabb liverpooli évadában: majdnem száz napot, avagy huszonegy mérkőzést. Most pedig már, amikor a februári visszatérése után a királyi gárda szurkolói Kylian Mbappéval egyetemben a kezdőcsapatba várták őt az Atlético Madrid ellen, mindkét klasszis csak a kispadon kapott helyet, és aztán egyszerre, a 64. percben szaladtak ki a pályára a 3-2-es Real-győzelemmel végződött bajnokin. Pedig a Marca szerint Alexander-Arnold esetében nem ez volt Álvaro Arbeloa terve, ő valóban a kezdő tizenegyben szerepelhetett volna. Csakis magának köszönheti, hogy nem így lett.

Alexander-Arnold talán éppen erre az edzésre érkezett meg késve (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Arbeloa megbüntette a játékosát

Mint kiderült, a 27 éves futballistát ezzel büntette a mestere, mivel elkésett a csapat egyik edzéséről a múlt héten. A spanyol futballban megszokottak az ilyen szankciók: Hansi Flick a megérkezésekor különösen szigorú szabályokat vezetett be, a Barcelona trénere minden perc késést szigorúan megtorol, a Real Madridnál viszont ez nemigen fordul elő, ahol az öltözőben a nagy egók találkoznak. Merész húzás ez tehát Arbeloától, és nem is az első, de úgy tűnik, hogy az edző élvezi a játékosok bizalmát, és még ilyesmiket is megengedhet magának.

Látszólag a vétkes sem orrolt meg a Xabi Alonso menesztése után januárban kinevezett trénerre, vagy legalábbis a klubja iránti szeretete töretlen. Erről árulkodott a mérkőzés utáni Instagram-bejegyzése is, amelyben azt írta: „Madrid és más semmi.” A huszonnégy óráig elérhető történetben pedig egy további fotót is odabiggyesztett, ahol éppen a Real Madrid címerét paskolgatja.

Alexander-Arnold gólpasszal „kért bocsánatot”

Alexander-Arnold helyett Dani Carvajal kezdett, utóbbival ez mindössze a harmadik alkalommal fordult elő októberi térdműtétje óta – ez mindent elmond Arbeloa szigorúságáról. Az angol védő viszont mindent megtett, hogy kiengesztelje a mesterét: a becserélése után nyolc perccel gólpasszt adott Vinícius Júniornak a mindent eldöntő találat előtt. Ezzel nyert 3-2-re a Real Madrid, így továbbra is lőtávolban van az éllovas, vasárnap szűk győzelmet arató Barcelonával szemben, amely négy ponttal előzi meg a blancókat a La Liga tabelláján.