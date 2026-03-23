A duplázó Vinícius balhézott a derbin, és odaszúrt az Atlético edzőjének + videó

Vinícius Júnior két gólt szerzett, ezzel a vasárnapi madridi derbi hőse lett, amit a Real 3-2-re megnyert, így továbbra is tapad a Barcelonára, hátránya négy pont. Vinícius a 87. percig volt a pályán, ekkor Álvaro Arbeloa lecserélte őt. A brazil sztár hatalmas tapsot kapott a közönségtől, ugyanakkor az ellenfél edzője, Diego Simeone nehezményezte Vinícius lassú lejövetelét. A szélsőnek több sem kellett egy kis show-hoz.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 6:39
Vinícius Júnior és Diego Simeone csörtéje a Real Madrid–Atlético meccs hajrájában Fotó: NurPhoto/Jose Breton
A Real Madrid–Atlético Madrid városi derbi ezúttal sem okozott csalódást. A vasárnap esti mérkőzésen noha a Matracosok az első félidő végén 1-0-ra vezettek, a szünet után a Real percek alatt fordított Viícius Júnior büntetőjével és Federico Valverde góljával. Az öröm sokáig nem tartott, a 66. percben Nahuel Molina bombagóllal jelentkezett, 2-2, a csattanó viszont ezután jött. Vinícius a hosszút kilőve 3-2-re megnyerte a meccset a királyi gárdának, ráadásul úgy, hogy a 77. perctől Valverde kiállítása miatt emberhátrányban játszott Álvaro Arbeloa együttese.

Vinícius Júnior gólöröme a második találata után a Real Madrid–Atlético városi derbin. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Vinícius balhéja a Real Madrid–Atlético derbin

Pazar hetet zárt a 25 éves brazil, hiszen hétköznap a Bajnokok Ligájában is duplázott a Manchester City otthonában , most pedig a városi derbin is csapata vezére volt. Mindez a Realnak azért is kellett, mert Kylian Mbappé a sérüléséből csak most tért vissza, az Atlético ellen már bő félórát játszott a végén. Arbeloa a 87. percben cserélte le Viníciust – ami már önmagában említést érdemel, hiszen nem gyakori ez téthelyzetben –, aki vastaps közepette vonult le.

Vinícius ezt persze kihasználta, és a lehető leglassabban hagyta el a pályát. Diego Simeone, az Atlético edzője ki is fakadt a negyedik játékvezetőnél, hogy a brazil szándékosan húzza az időt, erre a játékos csak nevetett. 

Kettejük kapcsolata még a januári spanyol Szuperkupa elődöntőjében mérgesedett el, amikor a lecserélt Viníciusnak Simeone azt mondta, „Florentino Pérez ki fog rúgni, emlékezz, mit mondok neked!”. Nos, az elmúlt hetek után erre egyre kevesebb esély van.

A lefújás után Vinícius így nyilatkozott: – Nagyon boldog Real Madrid-játékos vagyok ma este. Floretino mindig azt mondja nekem, hogy rúgjak két gólt, ma is teljesítettem ezt. 

A Real Madridnál hálásak Viníciusnak

Álvaro Arbeloa is beszélt brazil játékosáról, és kimondta, Vinícius hullámzó karrierjében most lehet a csúcsponton. – Ez egy újabb ragyogó teljesítmény volt tőle. Ismét bizonyította a tehetségét, a bátorságát, és hogy nem fél semmitől és senkitől. Ha hibázik, akkor újra megpróbálja. 

Ahogy mindig is mondom, hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy ő velünk van, hiszen a csapat iránt rendkívül elkötelezett és mindig az a célja, hogy előrébb vigyen minket. Nem tudom, hogy ez-e karrierje legjobb pillanata, de nem áll messze tőle.

Vinícius a meccset követően az Instagramon posztolt, amely reggelre valósággal felrobbantotta az internetet. Cikkünk megjelenéséig majdnem másfél millióan kedvelték a bejegyzést, amihez csak ennyit írt: „Madridban csak egy csapat van!” 

  • Karim Benzema, a Real korábbi legendás támadója csak annyit írt, hogy N1, azaz Number One. 
  • A posztját többek között jó barátja, Szoboszlai Dominik is kedvelte. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
