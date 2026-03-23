A duplázó Vinícius balhézott a derbin, és odaszúrt az Atlético edzőjének + videó

A Real Madrid–Atlético Madrid városi derbi ezúttal sem okozott csalódást. A vasárnap esti mérkőzésen noha a Matracosok az első félidő végén 1-0-ra vezettek, a szünet után a Real percek alatt fordított Viícius Júnior büntetőjével és Federico Valverde góljával. Az öröm sokáig nem tartott, a 66. percben Nahuel Molina bombagóllal jelentkezett, 2-2, a csattanó viszont ezután jött. Vinícius a hosszút kilőve 3-2-re megnyerte a meccset a királyi gárdának, ráadásul úgy, hogy a 77. perctől Valverde kiállítása miatt emberhátrányban játszott Álvaro Arbeloa együttese.

Vinícius Júnior gólöröme a második találata után a Real Madrid–Atlético városi derbin. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Vinícius balhéja a Real Madrid–Atlético derbin

Pazar hetet zárt a 25 éves brazil, hiszen hétköznap a Bajnokok Ligájában is duplázott a Manchester City otthonában , most pedig a városi derbin is csapata vezére volt. Mindez a Realnak azért is kellett, mert Kylian Mbappé a sérüléséből csak most tért vissza, az Atlético ellen már bő félórát játszott a végén. Arbeloa a 87. percben cserélte le Viníciust – ami már önmagában említést érdemel, hiszen nem gyakori ez téthelyzetben –, aki vastaps közepette vonult le.

Vinícius ezt persze kihasználta, és a lehető leglassabban hagyta el a pályát. Diego Simeone, az Atlético edzője ki is fakadt a negyedik játékvezetőnél, hogy a brazil szándékosan húzza az időt, erre a játékos csak nevetett.

¡NUEVO ENCUENTRO ENTRE VINI Y SIMEONE! 😲 🔥



¿Qué le habrá dicho el 🇧🇷 al técnico antes de salir del campo? pic.twitter.com/iaK5uTmPrg — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 22, 2026

Kettejük kapcsolata még a januári spanyol Szuperkupa elődöntőjében mérgesedett el, amikor a lecserélt Viníciusnak Simeone azt mondta, „Florentino Pérez ki fog rúgni, emlékezz, mit mondok neked!”. Nos, az elmúlt hetek után erre egyre kevesebb esély van.

A lefújás után Vinícius így nyilatkozott: – Nagyon boldog Real Madrid-játékos vagyok ma este. Floretino mindig azt mondja nekem, hogy rúgjak két gólt, ma is teljesítettem ezt.

A Real Madridnál hálásak Viníciusnak

Álvaro Arbeloa is beszélt brazil játékosáról, és kimondta, Vinícius hullámzó karrierjében most lehet a csúcsponton. – Ez egy újabb ragyogó teljesítmény volt tőle. Ismét bizonyította a tehetségét, a bátorságát, és hogy nem fél semmitől és senkitől. Ha hibázik, akkor újra megpróbálja.

Ahogy mindig is mondom, hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy ő velünk van, hiszen a csapat iránt rendkívül elkötelezett és mindig az a célja, hogy előrébb vigyen minket. Nem tudom, hogy ez-e karrierje legjobb pillanata, de nem áll messze tőle.

Vinícius a meccset követően az Instagramon posztolt, amely reggelre valósággal felrobbantotta az internetet. Cikkünk megjelenéséig majdnem másfél millióan kedvelték a bejegyzést, amihez csak ennyit írt: „Madridban csak egy csapat van!”