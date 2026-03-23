Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Pécsi Ármin hazautazik Liverpoolból, miután öt gólt kapott vasárnap + videó

A Liverpool U21-es labdarúgócsapata 5-1-es vereséget szenvedett a vendég Crystal Palace korosztályos együttesétől az angol bajnokságban. A találkozón a Liverpool kapuját Pécsi Ármin védte, aki rengeteget tett azért, hogy ne legyen még nagyobb a különbség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 6:20
Pécsi Ármin ismét a Liverpool kapujába, több fontos védést is bemutatott
Pécsi Ármin állt ismét a Liverpool kapujában, az öt kapott gól ellenére csapata legjobbja volt
Ritkán van olyan a futballban, hogy egy csapat legjobbja a kapus egy 5-1-es vereség után, a Liverpool U21-es együttesének vasárnapi bajnokiján azonban ez történt. Pécsi Ármin a Premier League 2. jelenlegi idényében már 16. alkalommal védte a Vörösök kapuját, de olyan súlyos vereségnek még nem volt részese, mint amilyet a vendég Crystal Palace mért Rob Page gárdájára. A csapat korán hátrányba került, és bár egyenlíteni tudott, a folytatásban a szünetig még egy, fordulás után pedig további három gólt kapott. A liverpooliak egy kilencmérkőzéses veretlenségi széria után sorozatban másodszor kaptak ki, és húsz lejátszott bajnoki után a tabella hatodik helyén állnak. A 21 éves magyar kapus viszont sokat segített azon, hogy ne romoljon még jobban a pozitív gólkülönbség.

Pécsi Ármin kilenc védése ellenére öt gólt kapott a Liverpool U21-es csapata.

A tavaly nyáron Liverpoolba igazolt Pécsi vasárnapi teljesítményéről sokat elmond, hogy összesen kilenc védést mutatott be, és klubja hivatalos oldala a tudósításban legtöbbször az ő nevét emlegeti. A lenti videón is látható, ahogy a hetedik percben Zach Marsh fejesét védte, majd egy szabadrúgást és Marsh egy későbbi ziccerét is hárította. A beszámolóból kiderül, hogy a szünetig további két védést produkált a magyar kapus, majd már 3-1-es hátrányban Tyler Whyte megpattanó lövésénél is megfogta a labdát. 

Pécsi Ármin a legnagyobb bravúrt Ben Casey tekerésénél mutatta be, a hajrában pedig a negyedik és az ötödik Crystal Palace-találatot megelőző lövésnél is beleért a labdába, csak egyiknél sem volt elég szerencséje ahhoz, hogy elkerülje a kapott a gólt.

Az U21-es bajnokság a hétfői mérkőzéseket követően a válogatottszünet után folytatódik, ám Pécsi Ármin addig sem pihenhet, ugyanis a kispadon debütáló Németh Antal szövetségi edző meghívta őt a korosztályos nemzeti együttesbe. Az U21-es válogatott összetartása már tart Telkiben, a hét elején Pécsi is csatlakozik társaihoz, hogy aztán csütörtökön 19.30-tól a felcsúti Pancho Arénában az Izrael elleni felkészülési mérkőzésen, majd jövő kedden 16.30-tól a budapesti Új Hidegkuti Nándor Stadionban az Ukrajna elleni Európa-bajnoki selejtezőn is segíthesse a csapatot. 

Az U21-es magyar válogatott az eddigi négy Eb-selejtezőjén három pontot szerzett és jelenleg a negyedik helyen áll csoportjában, ahol még további négy találkozó vár rá.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
