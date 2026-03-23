A Real Madrid edzője elbeszélgetett a játékvezetővel a piros lap után, nem ilyen választ remélt

Minden bizonnyal nem Vinícius Júnior duplájára, de nem is a brazil szócsatájára Diego Simeonével fogunk emlékezni a vasárnapi Real Madrid–Atlético városi derbi kapcsán – amelyet a hazaiak 3-2-re megnyertek –, sokkal inkább Federico Valverde piros lapjára, amelyet az uruguayi a 77. percben gyűjtött be. A középpályás egyébként félelmetes formában játszik, az elmúlt öt meccsen már hat gólt szerzett, vasárnap a derbin is betalált.

Federico Valverde szép gólt rúgott, majd kiállították a Real Madrid-Atlético La Liga-rangadón. Forrás: X

Real Madrid: Valverde akár kétmeccses eltiltást is kaphat

Valverde kicsit keményen lépett oda Álex Baenának, ugyanakkor így is szigorú ítéletről lehet beszélni, jó eséllyel ha a játékvezető csak sárga lapot ad, akkor a videobíró nem hívja ki, hogy módosítsa ezt pirosra. A Real Madid végül kihúzta az utolsó negyedórát, de ha nincs az ukrán kapusa, Andrij Lunyin, akkor könnyen nagyot árat fizetett volna a kiállításért.

Munuera Montero játékvezető jelentése alapján Valverdét a durva belépő miatt állította ki, ami miatt akár kétmeccses eltiltást is kaphat, ez ellen a Real természetesen fellebbez.

Valverde és Baenának közös múltja van, a két játékos között 2023-ban már komoly konfliktus robbant ki. Akkor egy Villarreal–Real Madrid mérkőzés után Baena feljelentést tett, mert azt állította, hogy Valverde a stadion parkolójában bántalmazta őt. Az ügy hátterében az a vád állt, hogy Baena korábban megjegyzést tett Valverde várandós feleségére és a születendő gyermekére. Ezt a Valverde környezetéből származó állítást később Baena tagadta, és nyilvánosan hazugságnak nevezte.

Mit mondott a játékvezető Arbeloa kérdésére?

Természetesen a piros lap a mérkőzést követő sajtótájékoztatón is téma volt, Álvaro Arbeloa nem is rejtette véka alá a véleményét: – Megmutattuk a karakterünket és a mentális erőnket, emberhátrányban nagyon mélyen kellett védekeznünk. Én másképp láttam Valverde belépőjét, de hálás vagyok a játékvezetőnek, hogy kijött és elmagyarázta, miért állította ki – kezdte a spanyol, aki ezután ki is tért arra, hogy mi hangzott el kettejük között. –

Azt mondta, hogy túlzott erőszak volt, én nem így látom. Esély sem volt arra, hogy megsérüljön az ellenfél játékosa... Ez az én nézőpontom, ami eltér az övétől, de elmagyarázta, és ezt értékelem.

Arbeloa reméli, a városi derbi megnyerése fordulópont lesz a bajnoki versenyfutásban, hiszen a Real Madrid továbbra is üldözi a Barcelonát.