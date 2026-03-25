Carragher kimondta minden Liverpool-szurkoló álmát, Budapesten búcsúznának Szalahtól

Mohamed Szalah, a Liverpool 33 éves klublegendája kedden jelentette be, hogy kilenc év után távozik a klubtól a mostani idény végén. A hír a válogatottszünet kezdetén megrengette a futballvilágot, noha Szalah idei formája alapján várható volt, hogy már sokáig nem látjuk őt a Vörösök színeiben. Szalah bejelentésére a liverpooli csapattársak megható bejegyzésekben reagáltak, Szoboszlai Dominik – aki szoros kapcsolatot ápol az egyiptomival – egyelőre annyit írt ki az Instagramon, hogy legenda. A Liverpool korábbi klasszis játékosa, jelenleg szakértőként dolgozó Jamie Carragher is hosszú cikkben méltatta Szalah-ot.

Jamie Carragher Mohamed Szalah távozása kapcsán szólalt meg. Fotó: NurPhoto

Carraghe szerint a tökéletes búcsú Budapesten lenne Szalah-tól

– A keddi bejelentés időzítése tökéletesnek és okosnak tűnik számomra. Elkerülhetetlenek lesznek az utólagos felvetések, hogy a döntést már egy éve meg kellett volna hozni, amikor a klub 2025 májusában megnyerte a Premier League-trófeát – kezdte Carragher, aki itt arra is utalhatott, hogy Szalah 2025 áprilisában írt alá új, kétéves szerződést, a mostani idényre azonban visszaesett a teljesítménye, a bajnokságban 22 meccsen mindössze öt gólt és hat gólpasszt jegyzett.

A szerződése kapcsán a bejelentés után kiderült, hogy a klub és a játékos szóbeli megállapodása értelmében az idény végén felbontják a szerződést, így Szalah ingyen távozhat.

Adja magát a kérdés: mikor lesz Szalah utolsó mérkőzése a Liverpool színeiben? Jelen forgatókönyv szerint erre a Premier League utolsó, 38. fordulójában kerülhet sor, amikor a Liverpool a Brentfordot fogadja az Anfielden.

Megható jelenetek lesznek a találkozó után, ez már most biztos, de mi lenne, ha egy héttel később Budapesten lenne a végső búcsú Szalahtól? Carragher erről ír, utalva a május 30-i Bajnokok Ligája-döntőre.

– Minden Liverpool-szurkolónak van valami sokkal jobb és drámaibb terve a fejében. Ismerve Szalah gondolkodásmódját és versenyszellemét, egy héttel később a lehető legnagyobb búcsúra fog koncentrálni: arra, hogy csapatát győzelemre vezesse a budapesti Bajnokok Ligája döntőjében – mondta Carragher.