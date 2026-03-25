Ez biztos kiveri a biztosítékot Magyar Péternél: már a 444 főszerkesztője is fölényes Fidesz-győzelmet vár + videó

Carragher kimondta minden Liverpool-szurkoló álmát, Budapesten búcsúznának Szalahtól

Mohamed Szalah kilencéves liverpooli pályafutását a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben koronázná meg, erről Jamie Carragher írt a Telegraphon megjelent véleménycikkében, miután Szalah bejelentette, hogy a nyáron távozik a Liverpooltól. Carragher átélte már, hogy milyen az Anfield közönségétől búcsúzni, tanácsot is adott Szalah-nak, aki pótolható az angol szerint.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 7:44
Mohamed Szalah utolsó idényét tölti a Liverpoolnál a keddi bejelentése után, egy Bajnokok Ligája-győzelem méltó búcsú lenne
Mohamed Szalah utolsó idényét tölti a Liverpoolnál a keddi bejelentése után, egy Bajnokok Ligája-győzelem méltó búcsú lenne
Mohamed Szalah, a Liverpool 33 éves klublegendája kedden jelentette be, hogy kilenc év után távozik a klubtól a mostani idény végén. A hír a válogatottszünet kezdetén megrengette a futballvilágot, noha Szalah idei formája alapján várható volt, hogy már sokáig nem látjuk őt a Vörösök színeiben. Szalah bejelentésére a liverpooli csapattársak megható bejegyzésekben reagáltak, Szoboszlai Dominik – aki szoros kapcsolatot ápol az egyiptomival – egyelőre annyit írt ki az Instagramon, hogy legenda. A Liverpool korábbi klasszis játékosa, jelenleg szakértőként dolgozó Jamie Carragher is hosszú cikkben méltatta Szalah-ot.

Jamie Carragher Mohamed Szalah távozása kapcsán szólalt meg
Jamie Carragher Mohamed Szalah távozása kapcsán szólalt meg.

Carraghe szerint a tökéletes búcsú Budapesten lenne Szalah-tól

– A keddi bejelentés időzítése tökéletesnek és okosnak tűnik számomra. Elkerülhetetlenek lesznek az utólagos felvetések, hogy a döntést már egy éve meg kellett volna hozni, amikor a klub 2025 májusában megnyerte a Premier League-trófeát – kezdte Carragher, aki itt arra is utalhatott, hogy Szalah 2025 áprilisában írt alá új, kétéves szerződést, a mostani idényre azonban visszaesett a teljesítménye, a bajnokságban 22 meccsen mindössze öt gólt és hat gólpasszt jegyzett.

A szerződése kapcsán a bejelentés után kiderült, hogy a klub és a játékos szóbeli megállapodása értelmében az idény végén felbontják a szerződést, így Szalah ingyen távozhat.

Adja magát a kérdés: mikor lesz Szalah utolsó mérkőzése a Liverpool színeiben? Jelen forgatókönyv szerint erre a Premier League utolsó, 38. fordulójában kerülhet sor, amikor a Liverpool a Brentfordot fogadja az Anfielden. 

Megható jelenetek lesznek a találkozó után, ez már most biztos, de mi lenne, ha egy héttel később Budapesten lenne a végső búcsú Szalahtól? Carragher erről ír, utalva a május 30-i Bajnokok Ligája-döntőre.

– Minden Liverpool-szurkolónak van valami sokkal jobb és drámaibb terve a fejében. Ismerve Szalah gondolkodásmódját és versenyszellemét, egy héttel később a lehető legnagyobb búcsúra fog koncentrálni: arra, hogy csapatát győzelemre vezesse a budapesti Bajnokok Ligája döntőjében – mondta Carragher.

Erre még a Liverpoolnak meg van az esélye, de nem lesz egyszerű. Az április negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germain lesz a Liverpool ellenfele, továbbjutás esetén pedig a Real Madrid–Bayern München párharc győztese.

Szalah után is lesznek hősök az Anfielden

A 48 éves korábbi labdarúgó 2013-ban, 17 év után búcsúzott el a Liverpooltól, igaz, ez számára a visszavonulást is jelentette. Carraghernek van már tapasztalata, hogy mindez milyen érzés, Szalahnak is igyekezett tanácsot adni. – Leendő ex-Liverpool játékosként hamarosan úgy fog erre a helyre, a klubra tekinteni, mint a tágabb családja, én is így érzek nap mint nap. Meg fogja érteni a nézőpontomat, amikor a jövőben bárki kritizálja a Liverpoolt. És azt is meg fogja érteni, hogy bár mindig szomorú, amikor egy nagyszerű játékos távozik, de senki sem pótolhatatlan. 

Mindig felbukkan egy újabb hős az Anfielden, és ez Szalah távozása után is így lesz.

Az egyiptomi egyébként a Liverpoolt uraló családias légkörről a távozását bejelentő videóban is beszélt. – Először is azt szeretném mondani, hogy soha nem gondoltam volna, milyen mélyen válik majd az életem részévé ez a klub, ez a város, ezek az emberek. A Liverpool nem csupán egy futballklub – hanem szenvedély, történelem, egy olyan szellemiség, amit nem tudok egyetlen szóval elmagyarázni annak, aki nem része ennek a klubnak. Együtt ünnepeltük a győzelmeket, megnyertük a legfontosabb trófeákat, és együtt harcoltunk életünk legnehezebb időszakában is.

Az egyiptomi futballista 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, ezzel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, legnagyobb sikere a Liverpoollal a két Premier League-győzelem (2020 és 2025) és a Bajnokok Ligája-trófea (2019).  

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
