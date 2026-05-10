Egy ember rohant egy felszálló repülő elé, lángra kapott a hajtómű + videó

Az amerikai közlekedési miniszter közleményében azt írta: a behatoló szándékosan mászott át a kerítésen és rohant a kifutópályára.

Az eset miatt a kifutópályát ideiglenesen lezárták. A történtek körülményeit az amerikai légügyi hivatal és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület vizsgálja.

Fotó: Repülőgép – illusztráció (Fotó: AFP)