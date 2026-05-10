Egy ember rohant egy felszálló repülő elé, lángra kapott a hajtómű + videó

A tájékoztatás szerint az áldozat néhány perccel korábban mászott át a repülőtér biztonsági kerítésén, majd bejutott a kifutópályára. A repülőtér szóvivője megerősítette, hogy az illető nem a repülőtér alkalmazottja volt. A férfi a helyszínen életét vesztette.
A Frontier Airlines Denverből Los Angelesbe tartó Airbus A321-es repülőgépe helyi idő szerint késő este kezdte meg a felszálláshoz szükséges gyorsítást, amikor elütötte a kifutópályán tartózkodó embert. A pilóta azonnal megszakította a felszállást, majd rádión értesítette az irányítótornyot. A légiforgalmi irányítás hangfelvétele szerint a pilóta azt mondta: „Most elütöttünk valakit”, majd később azt is jelezte, hogy kigyulladt az egyik hajtómű – írja a BBC.
