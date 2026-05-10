Egy ember rohant egy felszálló repülő elé, lángra kapott a hajtómű + videó

Megrázó jelenetek játszódtak le péntek este a denveri nemzetközi repülőtéren: egy férfi átmászott a biztonsági kerítésen, majd egy felszálláshoz készülő utasszállító elé rohant a kifutópályán.

2026. 05. 10. 8:01
A tájékoztatás szerint az áldozat néhány perccel korábban mászott át a repülőtér biztonsági kerítésén, majd bejutott a kifutópályára. A repülőtér szóvivője megerősítette, hogy az illető nem a repülőtér alkalmazottja volt. A férfi a helyszínen életét vesztette.

A Frontier Airlines Denverből Los Angelesbe tartó Airbus A321-es repülőgépe helyi idő szerint késő este kezdte meg a felszálláshoz szükséges gyorsítást, amikor elütötte a kifutópályán tartózkodó embert. A pilóta azonnal megszakította a felszállást, majd rádión értesítette az irányítótornyot. A légiforgalmi irányítás hangfelvétele szerint a pilóta azt mondta: „Most elütöttünk valakit”, majd később azt is jelezte, hogy kigyulladt az egyik hajtómű – írja a BBC.

Az ütközést követően a hajtómű lángra kapott, a gép utasterében pedig füst kezdett terjedni. Emiatt elrendelték a fedélzeten tartózkodó 231 ember – az utasok és a személyzet – azonnali kimenekítését. Az utasokat felfújható vészcsúszdákon keresztül menekítették ki, majd buszokkal szállították vissza őket a terminálhoz.

A repülőtér közlése szerint az evakuálás során tizenkét ember könnyebben megsérült, közülük ötöt kórházba vittek. Az állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket. A denveri tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a tüzet.

Az amerikai közlekedési miniszter közleményében azt írta: a behatoló szándékosan mászott át a kerítésen és rohant a kifutópályára. 

Az eset miatt a kifutópályát ideiglenesen lezárták. A történtek körülményeit az amerikai légügyi hivatal és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület vizsgálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
