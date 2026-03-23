Súlyos repülőgép-baleset történt New Yorkban, lezárták a repülőteret + videó

Egy Montrealból érkező Air Canada Express utasszállító a leszállást követően ütközött egy földi járművel vasárnap késő este a New York-i LaGuardia repülőtéren – közölte a a FlightRadar24 járatkövető szolgáltatás alapján a Fox News.

Súlyos baleset történt a New York-i repülőtéren (Fotó: AFP/Angela Weiss)

A Montrealból érkező CRJ–900-as típusú gép helyi idő szerint nem sokkal éjfél előtt, mintegy óránként 24 mérföldes (csaknem negyven kilométeres) sebességgel csapódott a járműbe.

A repülőgép fedélzetén előzetes adatok alapján 72 utas és négyfős személyzet tartózkodott.

A repülőgép pilótája és másodpilótája életét vesztette a balesetben, és az utasok közül is sokan megsérültek

– jelentették amerikai tévécsatornák, köztük a CNN és az ABC. Az ABC jelentése szerint 13 embert szállítottak kórházba, köztük 11 utast és a járműben tartózkodó két személyt.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vészhelyzetre hivatkozva földi zárlatot rendelt el, így ideiglenesen leállt a forgalom a LaGuardia repülőtéren. Az érkező gépeket más repterekre irányították vagy visszafordították.

Az amerikai közlekedési minisztérium megerősítette, hogy

a repülőgép a leszállást követően tűzoltóautóval ütközött.

A helyszíni felvételek szerint a repülőgép orra súlyosan megrongálódott.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) közölte, hogy vizsgálatot indított az ügyben.