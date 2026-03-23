Súlyos repülőgép-baleset történt New Yorkban, lezárták a repülőteret + videó

Baleset történt a New York-i LaGuardia repülőtéren: egy érkező utasszállító földi járműnek csapódott, a reptér működését felfüggesztették.

2026. 03. 23. 10:24
Egy Montrealból érkező Air Canada Express utasszállító a leszállást követően ütközött egy földi járművel vasárnap késő este a New York-i LaGuardia repülőtéren – közölte a a FlightRadar24 járatkövető szolgáltatás alapján a Fox News.

An Air Canada Express CRJ-900 sits on the runway after colliding with a Port Authority fire truck at LaGuardia Airport in New York, on March 23, 2026. Air Canada Express flight AC8646 originated from Montreal and collided with the fire truck during landing. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
A Montrealból érkező CRJ–900-as típusú gép helyi idő szerint nem sokkal éjfél előtt, mintegy óránként 24 mérföldes (csaknem negyven kilométeres) sebességgel csapódott a járműbe.

A repülőgép fedélzetén előzetes adatok alapján 72 utas és négyfős személyzet tartózkodott.

A repülőgép pilótája és másodpilótája életét vesztette a balesetben, és az utasok közül is sokan megsérültek

– jelentették amerikai tévécsatornák, köztük a CNN és az ABC. Az ABC jelentése szerint 13 embert szállítottak kórházba, köztük 11 utast és a járműben tartózkodó két személyt.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vészhelyzetre hivatkozva földi zárlatot rendelt el, így ideiglenesen leállt a forgalom a LaGuardia repülőtéren. Az érkező gépeket más repterekre irányították vagy visszafordították.

Az amerikai közlekedési minisztérium megerősítette, hogy

a repülőgép a leszállást követően tűzoltóautóval ütközött.

A helyszíni felvételek szerint a repülőgép orra súlyosan megrongálódott.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) közölte, hogy vizsgálatot indított az ügyben.

Borítókép: Repülőgép és földi jármű ütközött a New York-i LaGuardia repülőtéren (Fotó: AFP/Angela Weiss)

               
       
       
       

