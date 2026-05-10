A választási kudarc miatt saját pártja is Keir Starmert bírálja

Más képviselők is arról számoltak be, hogy a választók nem feltétlenül a Munkáspártot utasítják el, hanem személy szerint Keir Starmerrel szemben alakult ki erős ellenérzés.

A párton belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés arról, hogy egy vezetőváltás megoldaná-e a problémákat. Többen attól tartanak, hogy egy belső hatalmi harc csak tovább gyengítené a kormányzó pártot egy rendkívül feszült gazdasági és társadalmi helyzetben. A kabinet tagjai egyelőre igyekeznek kiállni Starmer mellett. Peter Kyle gazdasági miniszter arról beszélt, hogy a választási kudarcot nem lehet egyszerűen a miniszterelnök nyakába varrni, hanem az egész pártnak vállalnia kell a felelősséget.

Starmer politikai jövője a tét

A háttérben azonban már javában zajlanak az utódlási találgatások. A párt baloldalához közelebb álló képviselők egy része Andy Burnham manchesteri polgármestert látná szívesen Starmer helyén. Többen azt szeretnék, ha a miniszterelnök csak ideiglenesen maradna hivatalban, amíg Burnham vissza nem térhet a parlamentbe és el nem indulhat a pártvezetésért.

A brit lapok szerint a hangulat egyre feszültebb a Munkáspárt parlamenti frakciójában. Egy képviselő odáig ment, hogy „lázadáshoz közeli állapotokról” beszélt arra az esetre, ha Burnham indulását ismét megakadályoznák.

A Munkáspárt elvesztette az önkormányzati választásokat

A választási eredmények különösen fájdalmasak a Munkáspárt számára. Walesben például történelmi vereséget szenvedtek, miközben több hagyományosan baloldali bástyában is meggyengültek.

Eközben Nigel Farage pártja, a Reform UK látványosan erősödött, a konzervatívok pedig több helyen háttérbe szorultak.

Keir Starmer a hírek szerint a jövő héten nagyszabású beszédre készül, amelyben új törvényalkotási programot ismertet majd. Több munkáspárti politikus szerint azonban az, hogy ezt miként fogadják a választók és a párton belüli ellenfelek, döntő lehet Starmer politikai jövője szempontjából.