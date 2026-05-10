A választási kudarc miatt saját pártja is Keir Starmert bírálja

Komoly belső elégedetlenség alakult ki a brit Munkáspártban a helyhatósági választások eredményei után. A párt több képviselője szerint Keir Starmer miniszterelnök személye is hozzájárult a vereséghez, ezért egyre többen sürgetik, hogy vállalja a felelősséget, vagy határozza meg távozásának időpontját.

2026. 05. 10. 9:29
Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke Fotó: Thomas Krych Forrás: Anadolu/AFP
Más képviselők is arról számoltak be, hogy a választók nem feltétlenül a Munkáspártot utasítják el, hanem személy szerint Keir Starmerrel szemben alakult ki erős ellenérzés.

A párton belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés arról, hogy egy vezetőváltás megoldaná-e a problémákat. Többen attól tartanak, hogy egy belső hatalmi harc csak tovább gyengítené a kormányzó pártot egy rendkívül feszült gazdasági és társadalmi helyzetben. A kabinet tagjai egyelőre igyekeznek kiállni Starmer mellett. Peter Kyle gazdasági miniszter arról beszélt, hogy a választási kudarcot nem lehet egyszerűen a miniszterelnök nyakába varrni, hanem az egész pártnak vállalnia kell a felelősséget.

Starmer politikai jövője a tét

A háttérben azonban már javában zajlanak az utódlási találgatások. A párt baloldalához közelebb álló képviselők egy része Andy Burnham manchesteri polgármestert látná szívesen Starmer helyén. Többen azt szeretnék, ha a miniszterelnök csak ideiglenesen maradna hivatalban, amíg Burnham vissza nem térhet a parlamentbe és el nem indulhat a pártvezetésért.

A brit lapok szerint a hangulat egyre feszültebb a Munkáspárt parlamenti frakciójában. Egy képviselő odáig ment, hogy „lázadáshoz közeli állapotokról” beszélt arra az esetre, ha Burnham indulását ismét megakadályoznák.

A Munkáspárt elvesztette az önkormányzati választásokat

A választási eredmények különösen fájdalmasak a Munkáspárt számára. Walesben például történelmi vereséget szenvedtek, miközben több hagyományosan baloldali bástyában is meggyengültek. 

Eközben Nigel Farage pártja, a Reform UK látványosan erősödött, a konzervatívok pedig több helyen háttérbe szorultak.

Keir Starmer a hírek szerint a jövő héten nagyszabású beszédre készül, amelyben új törvényalkotási programot ismertet majd. Több munkáspárti politikus szerint azonban az, hogy ezt miként fogadják a választók és a párton belüli ellenfelek, döntő lehet Starmer politikai jövője szempontjából.

Borítókép: Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Thomas Krych) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
