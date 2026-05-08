A kormányzó brit Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55,3 százalékos többséggel. A skóciai függetlenségi népszavazás újbóli kiírása azonban a brit EU-tagságról 2016-ban tartott referendum óta ismét folyamatosan napirenden van, miután országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt. Az SNP azóta rendszeresen hangoztatja, hogy elengedhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London kiszakította az Európai Unióból.

Az SNP politikai célkitűzései között szerepel az is, hogy függetlenségének elnyerése esetén Skócia önálló országként ismét belép az EU-ba.

Angliában tartolt a Reform UK

Az angliai tanácsi választásokon a péntek esti – csaknem végleges – adatok szerint a Munkáspárt ugyancsak súlyos vereséget szenvedett.

Angliában 136 helyhatóság – köztük mind a 32 londoni kerület – 5036 tanácsnoki mandátumáról kellett szavazni. Ezek közül 2557-et eddig munkáspárti képviselők töltöttek be, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Konzervatív Párt 1362 tanácsi képviselői hely megtartásáért versengett.

A péntek esti adatok szerint a Munkáspárt 1212, a Konzervatív Párt 480 mandátumot vesztett, a Reform UK – amely eddig alig volt jelen az angliai tanácsokban – 1353 új képviselői helyet szerzett.

Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök ugyanakkor – jóllehet pártján belül is többen távozásra szólították fel – leszögezte:

nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a Munkáspárt vezetéséről és így a kormányfői posztról is. Hozzátette: ő vezeti a pártot a következő parlamenti választásokon is.

A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, a londoni székhelyű Eurasia Group azonban péntek esti gyorselemzésében közölte: az azonnali vezetőcsere kezdeményezését a Munkáspárt részéről valószínűtlennek tatja ugyan, de 65 százalékos esélyt lát arra, hogy Starmer még az idén távozik a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből.

