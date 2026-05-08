Nigel FarageválasztásReform UK

A Reform UK tarolt, Starmer meginoghat – politikai földindulás Nagy-Britanniában

A brit önkormányzati választás után egyre többen beszélnek a kétpártrendszer végéről, a Munkáspárt gyengülése és a Reform UK áttörése új politikai korszakot jelezhet. Az előzetes várakozások bejöttek, és helyi szinten kiszínesedik a brit politikai paletta – mondta lapunknak Gálik Zoltán.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 16:21
Nigel Farage Fotó: TOBY SHEPHEARD Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A választást Anglia 136 önkormányzatában, valamint a skót és walesi parlamentekben tartották, így sokan a 2029-es parlamenti választás előtti legfontosabb politikai erőpróbának tekintik. A voksolás Angliában 5036 tanácsnoki hely sorsáról döntött, és az első adatok alapján jelentős átrendeződés rajzolódik ki.

Előzetes eredmények szerint a Munkáspárt 258, a Konzervatív Párt 158 helyet veszített, miközben a Reform UK 382 új mandátumot szerzett – ezzel a párt vált a választás legnagyobb nyertesévé.

A brit politikai paletta kiszínesedik

A brit helyi választásokat lapunknak Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense értékelte. A szakértő szerint az előzetes várakozások nagyrészt beigazolódtak.

Az előzetes várakozások bejöttek és helyi szinten kiszínesedik a brit politikai paletta. A nagy vesztes a Munkáspárt, de a Konzervatív Párt is, helyettük a Reform UK jött, ami egy protest párt a jelenlegi politikai establishment ellen

– mondta. Hozzátette: a Liberális Demokraták és a Zöldek is erősödtek, de egyelőre nem érdemes túlzott következtetéseket levonni a hosszú távú erőviszonyokról.

Starmer nyomás alatt – akár a miniszterelnöki sorsa is kérdésessé válhat

A szakértő szerint a Munkáspárt ugyan továbbra is erős parlamenti felhatalmazással rendelkezik, de a mostani választási eredmények politikai következményei komolyak lehetnek. Mint mondta:

A Munkáspártnak 2029-ig nagyon nagy felhatalmazása van, több mint 400 képviselőjük van. Ami viszont közvetlen következményekkel járhat, az a miniszterelnök sorsa.

Gálik Zoltán szerint a kormányfő gazdasági teljesítménye is támadási felületet jelent. A szakértő emlékeztetett arra, hogy Keir Starmer gazdasági programját sem tudta véghez vinni. „Az infláció magas, a kamatfelárak nagyok, és a költségvetési hiány is elszállt” – sorolta.

Keskeny ösvényen mozog Starmer

Gálik Zoltán szerint a brit miniszterelnök mozgástere szűkül, miközben belső és külső politikai nyomás is nehezedik rá.

Nagyon keskeny ösvényen mozoghat, a nagy reformokat nem vitte végig, bár a menekültpolitikában voltak kisebb eredményei, de a Mandelson-üggyel belekeveredett az Epstein-botrányba. Vannak kihívói Stamernek, és elképzelhető, hogy ők a következő hetekben elő fognak kerülni

– fogalmazott. 

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a közelgő parlamenti évad újabb politikai vitákat hozhat. „A jövő héten a király beszédével kezdődik a következő törvénykezési ciklus, és kérdés, hogy a nagyívű tervekhez Starmernek lesz-e megfelelő politikai felhatalmazása” – vélekedett.

Farage egyszerű üzenetekkel épít politikai erőt

A választás eredményei alapján egyre többen beszélnek arról, hogy Nagy-Britannia politikai rendszere történelmi átalakulás előtt áll. A hagyományos Munkáspárt–Konzervatív Párt dominancia gyengülni látszik, miközben a Reform UK egyre inkább a protest szavazatok gyűjtőpártjává válik. Gálik Zoltán szerint Nigel Farage és a Reform UK sikere nem véletlen: a párt egyszerű, könnyen érthető üzenetekkel tudott szavazókat megszólítani.

A Reform UK és Nigel Farage egyszerű üzenetekkel a brexitből és a bevándorlásból kovácsolt politikai tőkét. Ez utóbbi változatlanul hangsúlyos, de ezt lépéseivel tompítja már a Munkáspárt, azonban a brexit a nagypolitika színterén egyértelmű kudarc volt. Az, hogy ezt hogyan tudja Farage átváltani egy nagypolitikai üzenetre, vagy kell-e még valami ehhez, az egyelőre nagy kérdés

– összegezte a szakértő.

Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK vezetője a Havering városháza előtt beszél a 2026. május 8-i kelet-londoni helyhatósági választások után (Fotó: AFP/Toby Shepheard)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu