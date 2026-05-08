A Reform UK tarolt, Starmer meginoghat – politikai földindulás Nagy-Britanniában

A választást Anglia 136 önkormányzatában, valamint a skót és walesi parlamentekben tartották, így sokan a 2029-es parlamenti választás előtti legfontosabb politikai erőpróbának tekintik. A voksolás Angliában 5036 tanácsnoki hely sorsáról döntött, és az első adatok alapján jelentős átrendeződés rajzolódik ki.

Előzetes eredmények szerint a Munkáspárt 258, a Konzervatív Párt 158 helyet veszített, miközben a Reform UK 382 új mandátumot szerzett – ezzel a párt vált a választás legnagyobb nyertesévé.

A brit politikai paletta kiszínesedik

A brit helyi választásokat lapunknak Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense értékelte. A szakértő szerint az előzetes várakozások nagyrészt beigazolódtak.

Az előzetes várakozások bejöttek és helyi szinten kiszínesedik a brit politikai paletta. A nagy vesztes a Munkáspárt, de a Konzervatív Párt is, helyettük a Reform UK jött, ami egy protest párt a jelenlegi politikai establishment ellen

– mondta. Hozzátette: a Liberális Demokraták és a Zöldek is erősödtek, de egyelőre nem érdemes túlzott következtetéseket levonni a hosszú távú erőviszonyokról.

Starmer nyomás alatt – akár a miniszterelnöki sorsa is kérdésessé válhat

A szakértő szerint a Munkáspárt ugyan továbbra is erős parlamenti felhatalmazással rendelkezik, de a mostani választási eredmények politikai következményei komolyak lehetnek. Mint mondta:

A Munkáspártnak 2029-ig nagyon nagy felhatalmazása van, több mint 400 képviselőjük van. Ami viszont közvetlen következményekkel járhat, az a miniszterelnök sorsa.

Gálik Zoltán szerint a kormányfő gazdasági teljesítménye is támadási felületet jelent. A szakértő emlékeztetett arra, hogy Keir Starmer gazdasági programját sem tudta véghez vinni. „Az infláció magas, a kamatfelárak nagyok, és a költségvetési hiány is elszállt” – sorolta.