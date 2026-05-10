Több törvény is az új Országgyűlés asztalán maradt az előző ciklusból

Három olyan visszaküldött törvény van, amelyekről immár az újonnan megalakult Országgyűlésnek kell döntést hoznia. Ezek közül a legrégebbi egy 2017-es, vízgazdálkodásról szóló törvény, amit még Áder János köztársasági elnök küldött vissza a parlamentnek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 8:06
Az új Országgyűlés alakuló ülése Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
Külön döntés nélkül lezártnak minősül egyebek mellett a Fidesz–KDNP-s képviselők által benyújtott, a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat, amely jegyzékre vette volna a Szuverenitásvédelmi Hivatal által a magyar szuverenitásra veszélyesnek tartott, a közélet befolyásolására képes, külföldről finanszírozott szervezeteket. Ugyancsak lezárják azt a fideszes képviselők kezdeményezte egészségügyi törvénymódosítást, amely az ivarsejt-adományozás szabályait korszerűsítette volna.

 

Így zajlott az Országgyűlés alakuló ülése

Ahogy arról lapunk beszámolt, az április 12-i választások alapján felálló új Országgyűlés május 9-én (szombaton) tartotta az alakuló ülését. Ezen esküt tettek a parlamentbe jutó pártok (Tisza Párt, Fidesz–KDNP, Mi Hazánk) képviselői. Majd megválasztották Forsthoffer Ágnest az Országgyűlés elnökének, döntöttek a parlament alelnökeiről, jegyzőiről, illetve a bizottságokról is. Az ülés végén pedig hivatalosan is miniszterelnöknek választották Magyar Pétert, aki ezután letette a hivatali esküjét és elmondta székfoglaló beszédét. Az új kormányfő a több mint egyórás felszólalásában a nemzeti egység fontosságát próbálta hangsúlyozni, miközben többször is megfenyegette Sulyok Tamás köztársasági elnököt, de Ágh Péter fideszes képviselőt is ócsárolta. 

Mindemellett már az első napon is voltak szavazások a Tisztelt Házban, ugyanis elfogadta a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényt az Országgyűlés szombaton. A Tisza-kormány 16 tárcával fog működni. A parlament 141 igen, két nem szavazattal és 53 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea által benyújtott jogszabályt. A következő kormányban lesz 

  • Egészségügyi Minisztérium, 
  • Igazságügyi Minisztérium, 
  • Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, 
  • Pénzügyminisztérium, 
  • Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium, 
  • Belügyminisztérium, 
  • Élő Környezetért Felelős Minisztérium, 
  • Gazdasági és Energetikai Minisztérium, 
  • Honvédelmi Minisztérium, 
  • Közlekedési és Beruházási Minisztérium, 
  • Külügyminisztérium, 
  • Miniszterelnökség, 
  • Szociális és Családügyi Minisztérium, 
  • Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, 
  • Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint 
  • Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
