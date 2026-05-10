Több törvény is az új Országgyűlés asztalán maradt az előző ciklusból

Külön döntés nélkül lezártnak minősül egyebek mellett a Fidesz–KDNP-s képviselők által benyújtott, a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat, amely jegyzékre vette volna a Szuverenitásvédelmi Hivatal által a magyar szuverenitásra veszélyesnek tartott, a közélet befolyásolására képes, külföldről finanszírozott szervezeteket. Ugyancsak lezárják azt a fideszes képviselők kezdeményezte egészségügyi törvénymódosítást, amely az ivarsejt-adományozás szabályait korszerűsítette volna.
Így zajlott az Országgyűlés alakuló ülése
Ahogy arról lapunk beszámolt, az április 12-i választások alapján felálló új Országgyűlés május 9-én (szombaton) tartotta az alakuló ülését. Ezen esküt tettek a parlamentbe jutó pártok (Tisza Párt, Fidesz–KDNP, Mi Hazánk) képviselői. Majd megválasztották Forsthoffer Ágnest az Országgyűlés elnökének, döntöttek a parlament alelnökeiről, jegyzőiről, illetve a bizottságokról is. Az ülés végén pedig hivatalosan is miniszterelnöknek választották Magyar Pétert, aki ezután letette a hivatali esküjét és elmondta székfoglaló beszédét. Az új kormányfő a több mint egyórás felszólalásában a nemzeti egység fontosságát próbálta hangsúlyozni, miközben többször is megfenyegette Sulyok Tamás köztársasági elnököt, de Ágh Péter fideszes képviselőt is ócsárolta.
Mindemellett már az első napon is voltak szavazások a Tisztelt Házban, ugyanis elfogadta a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényt az Országgyűlés szombaton. A Tisza-kormány 16 tárcával fog működni. A parlament 141 igen, két nem szavazattal és 53 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea által benyújtott jogszabályt. A következő kormányban lesz
- Egészségügyi Minisztérium,
- Igazságügyi Minisztérium,
- Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium,
- Pénzügyminisztérium,
- Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium,
- Belügyminisztérium,
- Élő Környezetért Felelős Minisztérium,
- Gazdasági és Energetikai Minisztérium,
- Honvédelmi Minisztérium,
- Közlekedési és Beruházási Minisztérium,
- Külügyminisztérium,
- Miniszterelnökség,
- Szociális és Családügyi Minisztérium,
- Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,
- Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint
- Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.
Borítókép: Országgyűlés (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!