Több törvény is az új Országgyűlés asztalán maradt az előző ciklusból

Külön döntés nélkül lezártnak minősül egyebek mellett a Fidesz–KDNP-s képviselők által benyújtott, a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat, amely jegyzékre vette volna a Szuverenitásvédelmi Hivatal által a magyar szuverenitásra veszélyesnek tartott, a közélet befolyásolására képes, külföldről finanszírozott szervezeteket. Ugyancsak lezárják azt a fideszes képviselők kezdeményezte egészségügyi törvénymódosítást, amely az ivarsejt-adományozás szabályait korszerűsítette volna.

Így zajlott az Országgyűlés alakuló ülése

Ahogy arról lapunk beszámolt, az április 12-i választások alapján felálló új Országgyűlés május 9-én (szombaton) tartotta az alakuló ülését. Ezen esküt tettek a parlamentbe jutó pártok (Tisza Párt, Fidesz–KDNP, Mi Hazánk) képviselői. Majd megválasztották Forsthoffer Ágnest az Országgyűlés elnökének, döntöttek a parlament alelnökeiről, jegyzőiről, illetve a bizottságokról is. Az ülés végén pedig hivatalosan is miniszterelnöknek választották Magyar Pétert, aki ezután letette a hivatali esküjét és elmondta székfoglaló beszédét. Az új kormányfő a több mint egyórás felszólalásában a nemzeti egység fontosságát próbálta hangsúlyozni, miközben többször is megfenyegette Sulyok Tamás köztársasági elnököt, de Ágh Péter fideszes képviselőt is ócsárolta.

Mindemellett már az első napon is voltak szavazások a Tisztelt Házban, ugyanis elfogadta a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényt az Országgyűlés szombaton. A Tisza-kormány 16 tárcával fog működni. A parlament 141 igen, két nem szavazattal és 53 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea által benyújtott jogszabályt. A következő kormányban lesz

Egészségügyi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium,

Pénzügyminisztérium,

Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium,

Belügyminisztérium,

Élő Környezetért Felelős Minisztérium,

Gazdasági és Energetikai Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Közlekedési és Beruházási Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Miniszterelnökség,

Szociális és Családügyi Minisztérium,

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,

Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

