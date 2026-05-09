Meghosszabbították a januári tartós hideg miatt bevezetett rezsikedvezmény elszámolási határidejét, emellett a reklámadó mértéke – határozatlan ideig – július 1-jétől továbbra is nulla százalék marad.
Ez gyors volt: máris új törvényeket fogadott el a parlament
Elfogadta a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényt az Országgyűlés szombaton. A Tisza-kormány 16 tárcával fog működni. Az Országgyűlés emellett 190 igen és hat nem szavazattal elfogadta az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló jogszabályt is. A parlament fenntartotta az egyes termékkategóriákra vonatkozó árréskorlátozásokat is.
